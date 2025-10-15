En Puebla los 23 municipios afectados por las intensas lluvias fueron declarados "desastre natural". La intención es que tengan acceso a recursos para la reconstrucción.

Además, aumentó a 15 el número de muertos, hay siete personas no localizadas y 162 permanecen hospitalizadas, mientras que 12 albergues siguen activos.

Las demarcaciones son: Chiconcuautla, Eloxochitlán, Francisco Z. Mena, Honey, Huauchinango, Hueytlalpan, Huitzilan de Serdán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zihuateutla y Teotlalco.

Más de tres mil viviendas afectadas por desastre natural en la Sierra Norte de Puebla

Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta señaló que la lista de demarcaciones puede aumentar para solicitar los recursos procedentes del gobierno federal.

Esto no nos limita a que se pudiesen agregar algunos otros municipios para solicitar los recursos procedentes de la federación en conjunto con la Coordinación General de Protección Civil.

Según el censo que comenzó el lunes pasado, de manera preliminar hay afectaciones en tres mil 383 viviendas y 164 escuelas, de las cuales 29 son de educación media superior y 135 de educación básica.

Leticia Ramírez, representante del gobierno federal, aseguró que el primer apoyo a los damnificados será para la limpieza de sus hogares.

Y sale el recurso directamente para el dueño de la vivienda o para la persona que vive ahí porque a veces pueden ser viviendas rentadas.

Pahuatlán y Tlacuilotepec continúan incomunicados en la Sierra Norte de Puebla

Los municipios de Pahuatlán y Tlacuilotepec siguen incomunicados totalmente, y de forma parcial Tlaxco, Francisco Z. Mena, Naupan y Zihuateutla.

Sin embargo, Armenta Mier aseguró que ninguno está sin ayuda, pues llega mediante lanchas y las 11 aeronaves con las que se ha estado apoyando a los afectados por el desastre natural.

Casa de Maestro de Poza Rica Queda Bajo Lodo en Huauchinango, Puebla

En la zona de desastre existen 81 unidades de la Secretaría de Infraestructura trabajando en la limpieza y reapertura de caminos, cuyo material es depositado en predios de Teziutlán y Zacatlán, que cumplen con la normativa en materia de protección civil.

