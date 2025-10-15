Sheinbaum Confirma Cifra de Muertos y Desaparecidos por Inundaciones; Van 66 Fallecidos
N+
Autoridades han localizado a más de 100 personas que estaban reportadas como desaparecidas, por las recientes inundaciones que afectaron varios estados del país
Autoridades de Protección Civil confirman 66 muertos por las lluvias de la semana pasada en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí
COMPARTE:
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que suman 66 personas muertas y 75 no localizadas, por las severas inundaciones, producto de las fuertes lluvias que la semana pasada golpearon los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.
Una persona más murió en Hidalgo, por lo que la cifra de fallecidos subió a 66, detalló Sheinbaum Pardo en la conferencia mañanera de hoy, 15 de octubre de 2025, y destacó que es el estado con más comunidades incomunicadas.
La mandataria apuntó que dos estudiantes de la Universidad Veracruzana lamentablemente fallecieron y “no hay ningún otro dato de acuerdo con la información recabada por la propia universidad”, sobre algún otro alumno no localizado.
Noticia relacionada: Lista de Localidades Incomunicadas por Lluvias e Inundaciones: ¿Cuáles Son y Dónde Están?
Noticia relacionada: Video: Decenas de Viviendas Dejaron de Ser Habitables en Puebla
Saldo de personas fallecidas por estado
De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la cifra de personas que han muerto por las lluvias e inundaciones, por estado, son las siguientes:
- Hidalgo: 21 personas fallecidas y 50 no localizadas
- Puebla: 14 personas fallecidas y 7 no localizadas
- Querétaro: 1 personas fallecida
- San Luis Potosí: No hay personas fallecidas ni desaparecidas
- Veracruz: 30 personas fallecidas y 18 no localizadas
Personas localizadas
La presidenta Sheinbaum dijo que se han encontrado a 103 personas, que estaban reportadas como no localizadas, a través del número 079.
Sheinbaum Pardo reiteró que si alguna familia no encuentra a alguno de sus familiares, por la contingencia luego de las fuertes lluvias e inundaciones, “por favor que llamen al 079”.
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- ¿Quién Mató al Abogado David Cohen Sacal? Fiscalía CDMX Revela Nombre del Presunto Agresor.
- Incendio en CDMX Hoy: ¿Qué se Quemó en Iztapalapa? Así se Vio el Fuego en Santa María Aztahuacán.
- Sheinbaum Anuncia Nueva Beca para Jóvenes en México: ¿A Partir de Cuándo Darán Apoyo?.
Con información de N+.
RMT.