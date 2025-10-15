Sheinbaum Confirma Cifra de Muertos y Desaparecidos por Inundaciones; Van 66 Fallecidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que suman 66 personas muertas y 75 no localizadas, por las severas inundaciones, producto de las fuertes lluvias que la semana pasada golpearon los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Una persona más murió en Hidalgo, por lo que la cifra de fallecidos subió a 66, detalló Sheinbaum Pardo en la conferencia mañanera de hoy, 15 de octubre de 2025, y destacó que es el estado con más comunidades incomunicadas.

La mandataria apuntó que dos estudiantes de la Universidad Veracruzana lamentablemente fallecieron y “no hay ningún otro dato de acuerdo con la información recabada por la propia universidad”, sobre algún otro alumno no localizado.

Saldo de personas fallecidas por estado

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la cifra de personas que han muerto por las lluvias e inundaciones, por estado, son las siguientes:

Hidalgo: 21 personas fallecidas y 50 no localizadas

21 personas fallecidas y 50 no localizadas Puebla: 14 personas fallecidas y 7 no localizadas

14 personas fallecidas y 7 no localizadas Querétaro: 1 personas fallecida

1 personas fallecida San Luis Potosí: No hay personas fallecidas ni desaparecidas

No hay personas fallecidas ni desaparecidas Veracruz: 30 personas fallecidas y 18 no localizadas

Personas localizadas

La presidenta Sheinbaum dijo que se han encontrado a 103 personas, que estaban reportadas como no localizadas, a través del número 079.

Sheinbaum Pardo reiteró que si alguna familia no encuentra a alguno de sus familiares, por la contingencia luego de las fuertes lluvias e inundaciones, “por favor que llamen al 079”.

