La noche de este miércoles 15 de octubre se confirmó la localización sin vida de tres habitantes durante los trabajos de rescate en la Sierra Norte de Puebla, luego de los estragos que dejó la tormenta tropical de la semana pasada. En total son 18 muertos y 5 personas aún desaparecidas.

En horas recientes, personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, logró ubicar a un hombre y una mujer de la tercera edad, y un joven menor que se encontraban desaparecidos a consecuencia de las fuertes lluvias e inundaciones.

Rescatistas localizaron a tres personas fallecidas en Puebla. Foto: X @Gob_Puebla

Dos de las víctimas mortales localizadas este día contaban con ficha de búsqueda mientras que la tercera persona no había sido reportada hasta el momento por sus familiares.

Identifican cuerpos sin vida localizados hoy 15 de octubre en la Sierra Norte de Puebla

Después de la recuperación de los tres cuerpos, el Gobierno de Puebla dio a conocer mediante un comunicado, las identidades de las tres personas que fallecieron a consecuencia de la tormenta.

Rey Hernández Carballo , de 17 años, originario del municipio de Tlacuilotepec.

, de 17 años, originario del municipio de Tlacuilotepec. Juana Aurelia Valencei González , de 70 años, originaria del municipio de Naupan.

, de 70 años, originaria del municipio de Naupan. Santiago Juárez Pérez de 71 años, de Naupan.

Continúan desaparecidos cinco habitantes en la Sierra Norte de Puebla tras el paso de la tormenta tropical "Jerry"

Con el hallazgo de los tres cuerpos, se dio a conocer que ya son 18 personas fallecidas mientras que aún se reportan 5 habitantes desaparecidos y con ficha de búsqueda. Las personas no localizados a raíz del desastre natural, son:

Lázaro Gayosso Rodríguez , 40 años de Huauchinango.

, 40 años de Huauchinango. Liam Tadeo González Lechuga , 6 años, de Huauchinango.

, 6 años, de Huauchinango. Pedro Segura Muñoz , 75 años de originario de Tetela de Ocampo.

, 75 años de originario de Tetela de Ocampo. Sergio Franco Juárez , 70 años, de Huauchinango.

, 70 años, de Huauchinango. Albino Calderón Islas, 82 años, de Naupan.

Voz de los Damnificados en Puebla: Así lo Perdieron Todo

Los trabajos de búsqueda continúan en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales, con el uso de tecnología especializada para la localización en zonas de difícil acceso.

Toneladas de lodo y rocas arrasaron con viviendas, caminos y carreteras de municipios como Huauchinango y Naupan, donde se registran las mayores afectaciones.

