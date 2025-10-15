Cumple 48 Horas Cierre de Circulación de una Carretera de Puebla por Desgajamiento

A 48 horas de su reporte, continúa el cierre parcial de la circulación de la autopista Pachuca-Tuxpan a la altura del kilómetro 092+000 debido a un desgajamiento de la carpeta asfáltica. Las autoridades siguen trabajando en la zona.

Debido a la magnitud del desprendimiento del asfalto, las autoridades no han podido componer al cien por ciento el tramo carretero, por lo que continúa cerrado el paso por el carril afectado.

Carretera Pachuca-Tuxpan se desgajó desde la noche del lunes 13 de octubre

La noche de este lunes 13 de octubre usuarios de la carretera Pachuca-Tuxpan reportaron peligro inminente por el desgajamiento de una ladera que arrasó con parte de uno de los carriles a la altura de Puebla.

Elementos de Guardia Nacional división Carreteras acudió al punto para verificar la situación, y confirmaron que debido a las afectaciones climatológicas, se desprendió la carpeta asfáltica cerca del kilómetro 092+000.

La madrugada de este martes 14 de octubre la zona fue señalizada para evitar percances viales en la zona. Afortunadamente no se registraron accidentes viales debido al desgajamiento de la carretera. En el lugar del deslave hay reducción de carriles sobre la carretera Pachuca-Tuxpan hasta nuevo aviso, cumpliendo este miércoles 48 horas.

Atienden agrietamiento de carretera Tulancingo-Tihuatlán en Puebla

Este miércoles 15 de octubre se formó un agrietamiento en la carretera Tulancingo-Tihuatlán a la altura del kilómetro 140+350 en Puebla, por lo que las autoridades se movilizaron hasta el punto para atenderlo.

Para agilizar los trabajos de rehabilitación, la Guardia Nacional de Carreteras mantiene cierres del paso de forma intermitente, proporcionando circulación en contra flujo para ambos sentidos.

Con información de GN Carreteras

GMAZ