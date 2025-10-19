Calendario SEP 2025: Más de 10 Días de Suspensión de Clases a Nivel Nacional; Lista de Fechas

A través del calendario escolar para 2025, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó cuáles son los días que se suspenden clases, los cuales suman más de 10 fechas. En N+ te damos a conocer cuándo no habrá actividades escolares.

Y es que entre las suspensiones de clases en diferentes estados ante las devastadoras inundaciones y la aproximación de puentes y el Día de Muertos, hay dudas acerca de los días en los que no habrá clases en las próximas semanas.

¿SEP suspende clases en octubre 2025?

Para este mes, había una duda específica acerca de si la SEP suspendería clases 15 días, por lo que te confirmamos que la única fecha en la que no hay actividades escolares a nivel nacional es el viernes 31 de octubre 2025.

No obstante, en algunos estados como Veracruz, que resultaron afectados por las fuertes lluvias, no tendrán clase hasta el sábado 25 de octubre 2025 en los siguientes 43 municipios:

Álamo Temapache

Benito Juárez

Castillo de Teayo

Cazones de Herrera

Cerro Azul

Chalma

Chiconamel

Chontla

Chinameca de Gorostiza

Chicontepec

Citlaltépetl

Coahuitlán

Coatzintla

Coyutla

El Higo

Espinal

Gutiérrez Zamora

Huayacocotla

Ilamatlán

Ixcatepec

Ixhuatlán de Madero

Naranjos Amatlán

Ozuluama de Mascareñas

Papantla

Pánuco

Platón Sánchez

Poza Rica

Pueblo Viejo

Tamalín

Tantima

Tampico Alto

Tancoco

Tantoyuca

Tecolutla

Tempoal

Tepetzintla

Texcatepec

Tihuatlán

Tlachichilco

Tuxpan

Zacualpan

Zontecomatlán

¿Cuáles son los más de 10 días sin clases en calendario SEP 2025?

Para lo que resta del ciclo escolar en el año, se han dado a conocer los más de 10 días en los que se suspenden las clases en el calendario SEP.

Estas son las fechas en las que no hay actividades escolares de octubre a diciembre 2025:

31 de octubre 2025: Junta de Consejo Técnico Escolar

17 de noviembre 2025: Conmemoración del Inicio de la Revolución Mexicana

14 de noviembre 2025: Registro de calificaciones

28 de noviembre 2025: Junta de Consejo Técnico Escolar

22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 de diciembre 2025: Vacaciones de fin de año

Te recordamos que las vacaciones de Navidad 2025 inician el lunes 22 de diciembre de 2025 y terminan el 9 de enero 2025.

