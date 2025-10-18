¿El Lunes 20 de Octubre Hay Clases en México? SEP Confirma Suspensión y Puente para Este Día

Entre las fechas festivas que están por venir y las inundaciones presentadas en varios estados durante los últimos días, muchas familias y estudiantes quieren saber si el lunes 20 de octubre hay clases en México, por eso acá te decimos qué alumnos van a tener suspensión de actividades y cuánto falta para que llegue el mega puente previo a el Día de Muertos, de acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la SEP (Secretaría de Educación Pública).

Derivado de las lluvias suscitadas en México durante los últimos días, 176 escuelas de Puebla tuvieron que suspender actividades escolares debido a las afectaciones. A la espera de que llegue el anuncio de la reanudación de clases, en una nota ya te dijimos si el calendario escolar de la SEP tiene preparado un puente por el Día de Muertos 2025.

Video: Claudia Sheinbaum Recorre Zonas Afectadas por Inundaciones en el Norte de Veracruz

¿Hay clases el lunes 20 de octubre?

De acuerdo con el calendario escolar 2025 de la SEP, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tienen clases el lunes 20 de octubre 2025 de forma habitual, pero a través de redes sociales se dio a conocer que los siguientes estudiantes van a tener suspensión de actividades debido a las lluvias:

Alumnos de la Universidad Veracruzana que realicen sus estudios en la región Poza Rica-Tuxpan no van a acudir a clases desde el lunes 20 de octubre y hasta el 3 de diciembre en las entidades académicas, Centros de Idiomas y Talleres Libres de Arte, en todos los niveles y modalidades educativas.

Nota relacionada: San Luis Potosí Tendrá Megapuente Escolar por Día de Muertos; Incluyendo Universidad

De momento, la suspensión de clases en Veracruz aplica solo para los alumnos de Universidad Veracruzana, pero padres de familia del estado de Puebla deben estar atentos a los que indiquen las autoridades con respecto al regreso a las aulas.

Video: Cierran Grupos en 8 Escuelas de Jalisco por Casos de Sarampión en Menores

¿Cuándo será el mega puente de octubre 2025 según el calendario escolar SEP?

Aunque el lunes 20 de octubre hay clases normales en todo México, salvo excepciones, el calendario escolar 2025 de la SEP establece que el próximo puente escolar llega el próximo viernes 31 de octubre, pues ese día se realiza el Consejo Técnico Escolar (CTE) del mes.

Nota relacionada: Día de Muertos 2025 en CDMX: ¿En Qué Alcaldías Habrá Ofrendas Monumentales y Horarios de Visita?

Lo mejor de todo es que la suspensión de clases SEP por el mega puente llega justo en el último día de octubre, eso quiere decir que los alumnos van a poder gozar de la festividad del Día de Muertos 2025.

Historias recomendadas: