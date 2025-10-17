San Luis Potosí Tendrá Megapuente Escolar por Día de Muertos; Incluyendo Universidad

Con el objetivo de incentivar la participación en las celebraciones del Xantolo y el Día de Muertos, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, anunció un mega puente vacacional para estudiantes de todos los niveles educativos, incluyendo universidades.

A través de sus redes sociales, el gobernador informó que el Consejo Técnico Escolar, originalmente programado para el viernes 31 de octubre, se recorrerá al miércoles 29, por lo que los días 29, 30 y 31 de octubre serán considerados de descanso.

Se recorrió el Consejo Técnico que era para el viernes 31, va a ser el miércoles, se les va a dar por ahí el día jueves y viernes… y 31 de vacaciones

El mandatario aseguró que la medida también busca impulsar la economía regional, beneficiando a comerciantes, fondas, hoteles y prestadores de servicios turísticos en los municipios de la Huasteca, tras las afectaciones provocadas por las recientes lluvias.

Entonces para que nos acompañen a la Huasteca Potosina. Todas y todos. Vamos al Xantolo en la Huasteca, vamos a reactivar la economía de la Huasteca, vamos a llenar la Huasteca de turistas para pasar un Xantolo agradable, reactivemos las tienditas, las fondas, los hoteles, los restaurantes, todo lo de la Huasteca Potosina

Asimismo, el gobernador informó que este lunes 20 de octubre se reanudarán las clases en todas las escuelas de la Huasteca potosina y se continuará con las labores de limpieza en los planteles escolares.

Daños en escuelas de San Luis Potosí tras las lluvias

Según el reporte preliminar sobre las afectaciones por las recientes lluvias, 62 planteles educativos del estado resultaron con daños, convirtiendo a San Luis Potosí en uno de los cinco estados con menores afectaciones en el país.

Ante esta situación, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, informó que se reubicarán cuatro escuelas que se encuentran cerca de los ríos, con el objetivo de evitar que futuras inundaciones pongan en riesgo la infraestructura educativa y la seguridad de los alumnos.

Hasta la fecha, dos escuelas permanecen sin clases, afectando a 100 alumnos y alumnas en los municipios de Matlapa y Tamazunchale, mientras se continúan las labores de reparación y limpieza en los planteles dañados.

