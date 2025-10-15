¿Hay Puente por Día de Muertos 2025? Este Día No Habrá Clases, Según el Calendario de la SEP

El Día de Muertos, festividad que se celebra los días 1 y 2 de noviembre, está a la vuelta de la esquina. Como ya es tradición, en estas fechas los mexicanos acostumbran salir a las calles a "pedir calaverita", visitar a "los que ya no están" en los panteones y hacer fiestas de Halloween al estilo americano.

Pese a la importancia de esta festividad, el Día de Muertos no es un feriado oficial obligatorio en México según la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que en las empresas los empleados acuden a laborar como de costumbre y en las escuelas las clases se realizan de forma habitual.

¿Habrá puente por Día de Muertos 2025?

No obstante, este año el Día de Muertos es el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, días en los que no hay clases porque no están contemplados en el calendario escolar regular para actividades académicas.

Además, el viernes 31 de octubre, el último día del presente mes, habrá sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, por lo que no habrá clases, según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Qué días no habrá clases en noviembre 2025?

De acuerdo con el calendario de la SEP, el lunes 17 de noviembre no habrá clases por el feriado por el día de la Revolución mexicana.

Además, el viernes 28 de noviembre de nueva cuenta se suspenderán clases por la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

