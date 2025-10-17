Día de Muertos 2025: ¿Cuándo y Dónde es la Primera Carrera de Botargas del Terror?

El Día de Muertos 2025 está cada vez más cerca y con esta fecha llegan varias actividades relacionadas con la tradicional festividad, con la que los mexicanos recordamos a nuestros familiares y amigos que ya no están con nosotros, pero que aún viven en nuestros corazones; en el marco de estas fiestas, se organizó la primera Carrera de Botargas del Terror. ¿Te interesa? Aquí te damos todos los detalles sobre dónde y cuándo se realizará este nuevo evento.

Esta año, el Día de Muertos cae en fin de semana, el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre de 2025, y en N+, te proporcionamos varias opciones para que disfrutes del fin de semana de terror, como la cartelera de eventos en CDMX, la cual, puedes consultar dando click aquí.

Cabe destacar en que en México celebramos el Día de Muertos, mientras que en Estados Unidos su festividad más representativa es el Halloween, que se realiza el 31 de octubre.

¿Dónde y cuándo es la primera Carrera de Botargas del Terror?

Resulta que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México organizó la primera Carrera de Botargas del Terror, evento al que invitó a las familias mexicanas, para que junto con los niños y las niñas, asistan disfrazadas y vivan una “experiencia única”.

Aparta la fecha, pues la primera Carrera de Botargas del Terror será el sábado 25 de octubre de 2025, a partir de las 17:00 horas.

Las tres primeras botargas que lleguen a la meta obtendrán un trofeo, por su esfuerzo y entusiasmo.

Ruta de la Carrera de Botargas del Terror

La primera Carrera de Botargas del Terror partirá desde la zona de la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes, en el Centro de la Ciudad de México, y seguirá su ruta por las siguientes calles:

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Iturbide

Hasta la Torre Prisma

Asiste a la gran Carrera de Botargas del Terror, donde te podrás tomar fotos con tus personajes favoritos, además, habrá dulces y sorpresas, pero sobre todo, mucha diversión y momentos inolvidables, en familia.

Cártel de la Primera Carrera de Botargas del Terror. Foto: SSC

