¿Tu tradición favorita es el Día de Muertos? En la Ciudad de México (CDMX) habrá diversos eventos para disfrutar de estas fechas. En N+ te compartimos los detalles de la Cartelera Oficial.

Las autoridades capitalinas presentaron El Sendero de las Almas y la Cartelera Oficial del Día de Muertos en la Ciudad de México, que unirá colores, tradición, recuerdos y elementos representativos. Destacaron que habrá más de 414 actividades en las 16 alcaldías.

Video: Cempasúchil, Símbolo del Día de Muertos e Impulso Económico para Productores

Nota relacionada: Estas Son las Actividades en Chapultepec para Celebrar el Día de Muertos 2025.

Cartelera Oficial Día de Muertos en CDMX

La Cartelera del Día de Muertos 2025 en CDMX incluye decenas de eventos gratuitos que se llevarán a cabo a lo largo de los meses de octubre y noviembre:

A partir de hoy, 17 de octubre de 2025, comenzará el Festival de Esculturas Lumínicas.

Ofrendas monumentales : del 25 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en el Deportivo Xochimilco y el Zócalo capitalino .

: del 25 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en el y el . En el Parque Tezozómoc, Parque del Mestizaje, Plaza de las Tres Culturas, en Mixquic habrá ofrendas: 31 de octubre al 9 de noviembre.

Feria del Cempasúchil que estará desde hoy hasta el 30 octubre.

Mega clase de baile aérobico de catrinas y catrines en el Zócalo: 5:00 pm.

Mega procesión de las Catrinas: 26 de octubre.

Concurso de calaveritas literarias: a partir de este viernes 17 de octubre.

Ópera Fílmica Cuauhtemóctzin: 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre a las 8:00 pm.

Exposición Celebración de la Vida y la Muerte en el Bosque de Chapultepec.

Festivales en los Territorios de Paz

El 2 de noviembre a las 14:00 horas, se llevará a cabo una jornada especial en los Territorios de Paz, con festivales, desfiles, procesiones, proyecciones de cine, talleres, karaoke, baile tertulias literarias, concursos de calaveritas, maquillaje y casas del terror.

Los puntos donde se realizarán estas actividades son:

Parque Lázaro Cárdenas, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Explanada de San Gregorio, Xochimilco.

Parque Campamento 2 de Octubre, alcaldía Iztacalco.

Parque El Lago, Iztacalco.

Deportivo Carmen Serdán, Gustavo A. Madero.

Bajo Puente Tlacopan, Miguel Hidalgo.

Deportivo Francisco J. Múgica, Coyoacán.

Pilares Pensil, Miguel Hidalgo

Parque Madero, Venustiano Carranza.

Parque Selene, Tláhuac.

Foro Quetzalpilli, Iztapalapa.

FARO Miacatlán y Tecómitl, Milpa Alta.

Historias recomendadas:

FBPT

FBPT