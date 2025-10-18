SEP Suspende Clases en Todas las Escuelas de México en Este Día de Octubre 2025

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que los estudiantes de nivel básico en México tendrán un puente escolar con motivo de las festividades del Día de Muertos 2025, de acuerdo con el calendario escolar del ciclo 2025-2026.

Según el documento oficial publicado por la SEP, el viernes 31 de octubre de 2025 se suspenderán las clases en todas las escuelas de educación básica —preescolar, primaria y secundaria—, debido a que ese día se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Durante esta jornada, los docentes y personal administrativo participan en actividades de planeación y evaluación pedagógica para revisar los avances del ciclo escolar, analizar estrategias educativas y fortalecer los procesos de aprendizaje de los alumnos.

SEP: Puente por Día de Muertos en escuelas de México

Este descanso se sumará al sábado 1 y domingo 2 de noviembre, fechas en las que se conmemora el Día de Muertos, una de las tradiciones más emblemáticas de México, por lo que los estudiantes disfrutarán de tres días consecutivos sin clases, conformando así un puente escolar.

El Día de Muertos es una celebración declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y en las escuelas mexicanas suele incluir actividades alusivas a la tradición, como la creación de altares, ofrendas, calaveras literarias, desfiles y concursos de disfraces. Por esta razón, la suspensión de clases permitirá a las familias participar en estas conmemoraciones.

Además, el calendario oficial de la SEP contempla que las actividades escolares se reanuden con normalidad el lunes 3 de noviembre de 2025, continuando el desarrollo del ciclo lectivo.

Cabe destacar que el calendario escolar 2025-2026 incluye 190 días efectivos de clases y diversos puentes y días festivos, entre ellos los correspondientes a la Revolución Mexicana, Navidad, Semana Santa, Día del Trabajo y la Independencia de México.

Con este nuevo puente por el Día de Muertos, la SEP busca garantizar espacios de descanso para alumnos y docentes, al tiempo que se preservan las tradiciones que forman parte del patrimonio cultural y educativo del país.

