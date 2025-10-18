Sheinbaum Supervisa Inicio de Censo en Comunidades Afectadas por Lluvias en Hidalgo

En su quinto día de recorridos por las regiones impactadas por las lluvias extraordinarias del 6 al 9 de octubre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo en el estado de Hidalgo para evaluar y coordinar los apoyos a las comunidades afectadas.

Informamos a la población de Huehuetla, Hidalgo, que las y los servidores de la nación iniciaron el censo de viviendas afectadas para comenzar la distribución de apoyos.



“Supervisión de trabajos con el gobernador de Hidalgo, @juliomenchaca_, y equipos. En coordinación, apoyamos a las comunidades afectadas por las lluvias”, publicó la mandataria en sus redes sociales.

Supervisión de alto nivel

Durante la supervisión, Sheinbaum estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, entre ellos la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; y el secretario técnico de la Presidencia y coordinador de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas.

También participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes aplican el Plan DN-III-E, y de la Secretaría de Marina (Semar), responsables de ejecutar el Plan Marina, en conjunto con autoridades estatales y locales.

Más tarde, la Presidenta también visitó Tamaulipas, donde, junto al gobernador Américo Villarreal, informó que el Gobierno de México monitorea de forma permanente el nivel del Río Pánuco, el cual no representa riesgo en este momento.

