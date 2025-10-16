¿Hay Registro a Vales Mercomuna por Locatel? Estas Personas Pueden Solicitarlo en Octubre 2025

Un nuevo registro al programa de Vales Mercomuna CDMX se está realizando en octubre 2025, y muchas personas interesadas en recibir este apoyo, se preguntan si la inscripción se puede hacer marcando al número de teléfono de Locatel, y acá te decimos quiénes pueden solicitar su incorporación.

Luego de que se dieran a conocer las nuevas fechas de registro del programa social de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México (SAPCI), en notas previas te explicamos cuánto dan de apoyo y qué piden para hacer la inscripción.

¿Hay registro a los Vales Mercomuna 2025 por Locatel?

La inscripción de los beneficiarios al programa social Mercomuna se realiza a través de la estrategia Casa x Casa, en la que los servidores de la nación acuden a los domicilios de las familias en CDMX para que se inscriban y puedan obtener los vales de despensa.

Sin embargo, las personas que sí lo pueden realizar su inscripción llamando a Locatel al *0311 son los pequeños comerciantes y locatarios de la CDMX. Ahí, se les brindará el número de teléfono al que deben marcar para hacer su registro, que es el 5544 2223 23, la Línea Locatarios Mercomuna.

Los pequeños negocios locales pueden participar en el programa social Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto (Mercomuna), para ello, deben marcar al número antes mencionado y contar con los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente (INE)

Estar dentro de los lugares asignados.

Que el giro del negocio sea permitido.

¿Cómo hacer el registro a los Vales Mercomuna 2025?

En el caso de las personas que desean recibir los vales Mercomuna 2025, es importante recordar que la inscripción se hace en casa y que no existen módulos de registro al programa social en ninguna alcaldía de la CDMX, ni tampoco está habilitada una página en internet para hacer la inscripción en línea.

De esta manera, cuando los servidores de la nación acudan a tu domicilio deberás tener lista tu INE vigente y con residencia en la CDMX, tu comprobante de domicilio no mayor a tres meses y tu CURP de impresión reciente.

