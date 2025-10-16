¿Dónde Hay Registro de Vales Mercomuna en Octubre 2025? Así Checas Disponibilidad en tu Alcaldía

La Ciudad de México cuenta con un apoyo económico para hombres y mujeres de 19 a 56 años de edad que se puede canjear en mercados y comercios locales. En N+ te damos a conocer cómo saber dónde habrá registro para el programa Vales Mercomuna en Octubre 2025, y el paso a paso para consultar disponibilidad.

Para que no te quedes sin la oportunidad de recibir el beneficio, te adelantamos si ¿Hay Registro a Vales Mercomuna por Locatel? Estas Personas Pueden Solicitarlo en Octubre 2025, además de aclarar ¿Cuánto Dan de Vales Mercomuna en Registro de Octubre 2025? Monto de la Fajilla que Recibirás.

Ten en cuenta que el registro a los Vales Mercomuna se hace en modalidad casa por casa, cuando personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana recorren las colonias de las distintas alcaldías.

De acuerdo con la cuenta oficial de la SAPCI, a un año de que inició el programa en toda la ciudad de México se han recorrido 52 colonias, y se han visitado más de 305 mil viviendas.

¿Cómo Revisar si hay Registro Abierto a Vales Mercomuna?

Es importante recordar que no existen módulos para registro al programa de Vales Mercomuna, sino que se afilia a nuevas beneficiarias a través de la estrategia "Casa por Casa".

Por lo que es necesario establecer contacto con la SAPSI para consultar en qué alcaldías se encuentran aún realizando registro. De acuerdo con Locatel, esta consulta se hace al número 55 4422 2323.

Otro medio de contacto es a través del correo electrónico atencionciudadana@sapci.cdmx.gob.mx, o las oficinas de la dependencia ubicadas en Avenida 20 de Noviembre 195, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc de la ciudad de México.

¿Qué Alcaldías tienen Registro a Vales Mercomuna en Octubre 2025?

A través de la cuenta de Facebook de la Casa de Gobierno de Iztapalapa C se informó sobre el inicio del registro al programa en dicha demarcación, sin que se haya informado qué colonias recorrerán.

Se estima que el registro esté abierto durante todo el mes de octubre de 2025, por lo que sería el día 31 el último día en que se afiliará a nuevas beneficiarias.

¿Cuáles son los requisitos que piden?

Tener entre 19 a 56 años

Ser habitante de Ciudad de México

Contar con INE vigente y de Ciudad de México

Tener un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

