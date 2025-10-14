¿Cuántos Días Faltan para Megapuente de Noviembre 2025? Fecha del Fin de Semana Largo de la SEP

Sí, habrá un megapuente en noviembre 2025, y desde ya, millones de estudiantes y padres de familia se preguntan cuándo es. Por ello, acá te decimos la fecha del fin de semana largo de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y cuántos días faltan.

En los últimos días, las escuelas de preescolar, primaria y secundaria se han visto afectadas por las recientes lluvias e inundaciones, mientras que se presentó la duda si la SEP suspendería clases durante 15 días este mes, por lo que en una nota te contamos cuándo no hay actividades escolares.

¿Cuándo es el próximo puente de la SEP?

Debido a que todavía estamos en octubre, los estudiantes de educación básica aún podrán disfrutar de un fin de semana de tres días, antes del megapuente de noviembre 2025, y será del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre.

Pese a que este puente coincide con las celebraciones de Halloween y Día de Muertos, la verdadera razón detrás de que el 31 de octubre no haya clases es porque se realizará la segunda sesión de CTE del ciclo escolar.

De esta manera, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresarán a sus respectivos planteles el lunes 3 de noviembre 2025.

¿Cuándo es el próximo puente en México?

Tanto trabajadores como estudiantes mexicanos podrán disfrutar de un puente en noviembre, debido a que el tercer lunes del mes es el día de descanso obligatorio correspondiente al aniversario de la Revolución Mexicana.

De esta manera, el día festivo se recorre al lunes 17 de noviembre, por lo que junto al sábado y domingo se hace un fin de semana largo para la mayoría de trabajadores mexicanos, quienes regresarán a sus actividades cotidianas el martes 18 del mismo mes.

¿Cuándo es el megapuente de noviembre de la SEP y cuántos días faltan?

A diferencia de los trabajadores mexicanos, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán un megapuente en noviembre 2025 de cuatro días, de acuerdo con lo establecido en el calendario escolar de la SEP.

El fin de semana largo iniciará desde el viernes 14 de noviembre, debido al registro de calificaciones que la mayoría de escuelas lo otorga como día libre, y se alargará hasta el lunes 17 de noviembre, que es el feriado. Por ellos A partir de esta fecha, quedan exactamente 31 días para el megapuente.

De esta manera, los alumnos de educación básica disfrutarán de un puente de cuatro días en noviembre 2025, y regresarán a clases el martes 18 del mismo mes, de acuerdo con el calendario.

