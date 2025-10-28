Registro de Beca Rita Cetina de Preescolar: ¿Cuándo Serán Inscripciones al Apoyo de 1,900 Pesos?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer cuándo se realizará el registro de la Beca Rita Cetina de Preescolar, por lo que si tu hijo estudia en este nivel, acá te decimos todos los detalles sobre las inscripciones para que no pierdas tu oportunidad de obtener el apoyo de 1,900 pesos.

El programa de Becas Bienestar hará incorporaciones para alumnos de primaria el próximo año, de acuerdo con el calendario de inscripciones anunciado por Mario Delgado, titular de la SEP. Por ello, en una nota previa te explicamos cómo hacer el registro de tu hijo.

De esta manera, recientemente las autoridades revelaron cuándo será el registro de la Beca Rita Cetina para niños de preescolar, con lo que se completará la cobertura universal del apoyo para todos los estudiantes de educación básica.

¿Cuándo es el registro de Beca Rita Cetina de Preescolar?

La SEP informó que las inscripciones para niños de preescolar al apoyo Bienestar, que se estima sea de 1,900 pesos bimestrales, se realizarán en el año 2027, ya que durante todo el 2026 se harán las incorporaciones de los estudiantes de primaria.

De esta manera, una vez que termine el registro de la Beca Rita Cetina de Primaria se contemplará ampliar la ayuda a los alumnos que apenas van iniciando su formación académica en las escuelas de México.

"¡La Beca Rita Cetina ya llega a 8.8 millones de estudiantes de secundaria en todo el país! En el 2026 se sumarán todas las niñas y niños de primaria, y en 2027 lo harán las y los pequeños de preescolar", escribió la SEP en redes sociales.

Requisitos para registro de Beca Rita Cetina de Preescolar

Pese a que puede haber cambios de fecha del registro de Beca Rita Cetina de Preescolar, los padres de familia deben asegurarse de cumplir con todos los requisitos para no perder la oportunidad de recibir el apoyo. Esto piden:

Tener uno o más hijos inscritos en una escuela preescolar pública No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales. Realizar registro en línea exitoso con estos documentos:

Tener CURP certificada de madre, padre o tutor y la de tu hijo o hija

Tener tu identificación oficial vigente

Tener comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Crear o tener tu cuenta Llave MX

Proporcionar número celular y correo electrónico

Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela de tu hijo

De cualquier forma, te recomendamos mantenerte pendiente de la información de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, quienes estarán informando las fechas exactas del registro de Beca Rita Cetina para niños de preescolar.

