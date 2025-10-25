Llega Ampliación a Beca Rita Cetina: ¿Qué Registro Debo Hacer para Primaria en Noviembre? Pasos

Desde hacer varias semanas ya se sabe que la Beca Rita Cetina va a tener una ampliación considerable en su número de beneficiarios, por eso, acá te decimos cuál es el registro en línea que deben realizar los padres de familia o tutores que tengan hijos en primaria durante el mes de noviembre 2025 y en lo que resta del año.

Para todas las personas que esperan con ansias el registro de Beca Rita Cetina para primaria, en una nota ya te dejamos el calendario de inscripciones para este nivel educativo y cuántos apoyos darán durante la primera etapa de solicitudes, según información brindada por Mario Delgado, titular de la SEP (Secretaría de Educación Pública).

¿Qué registro de Beca Rita Cetina para primaria se debe hacer en noviembre 2025?

El trámite que los padres de familia deben hacer en noviembre 2025 para poder formar parte de las beca para primaria es crear una cuenta Llave MX. Dicho proceso solo puede hacer en línea y mediante estos pasos:

Entra a la página www.llavemx.gob.mx y da clic en "Crear cuenta". Escribe tu CURP, después activa la casilla "No soy un robot" y luego presiona en "Continuar". Después de que se llenen automáticamente tus datos personales, escribe tu código postal y selecciona la colonia donde vives. Posteriormente el sistema te pedirá llenar tus datos de contacto. Ponlos y da clic en "Siguiente". El último paso es crear tu contraseña. Anótala y guárdala en un lugar seguro que no olvides.

¿Cuándo llega la ampliación de Beca Rita Cetina primaria?

Hace unas semanas, Mario Delgado anunció que el registro para solicitar la Beca Rita Cetina de primaria iba a dar inicio durante el mes de enero 2026, esto solamente para alumnos que cursen los grados de cuarto, quinto y sexto de dicho nivel educativo, en escuelas públicas de todo México.

El registro de Beca Rita Cetina para alumnos de primero, segundo y tercero de primaria dará inicio hasta el mes de septiembre 2026, con esto se busca garantizar que todos los estudiantes de escuelas públicas obtengan el apoyo económico bimestral de 1,900 pesos, más 700 pesos extra por cada hijo adicional que haya en la familia.

