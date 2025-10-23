¿Tienes Beca Rita Cetina? Habrá Apoyo de 8,000 Pesos para Estos Alumnos de Secundaria en 2025

Millones de estudiantes ya cuentan con su Beca Rita Cetina de secundaria, pero muy pronto saldrá la convocatoria de registro al apoyo de 8,000 pesos para alumnos de educación básica en México, por eso acá te decimos de qué programa se trata y si es posible obtener ambas becas en 2025.

Durante el mes de octubre salió el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina 2025 para alumnos de continuidad, es decir quienes anteriormente ya cobraron su apoyo económico al menos una vez. Los estudiantes que en septiembre pasado hicieron su registro, en una nota ya les dijimos cuándo empieza la entrega de Tarjetas Bienestar y dónde será.

¿Qué beca de 8,000 pesos abre registro en 2025?

El apoyo de hasta 8 mil pesos que abre registro durante lo que queda del 2025 son las Becas de Aprovechamiento Académico para primaria y secundaria del Estado de México.

Los beneficiarios de la Beca de Aprovechamiento Edomex van a recibir un apoyo económico de 800 pesos mensuales, en una y en hasta 10 ocasiones, durante el ciclo escolar 2025-2026.

¿Si tengo Beca Rita Cetina puedo hacer registro para Becas de Aprovechamiento 2025?

Pese a que en redes sociales varios padres de familia aseguran recibir ambos apoyos, las reglas de operación (ROP) del programa de Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico para educación básica establecen que uno de los requisitos para aplicar es "no ser persona beneficiaria de algún otro programa federal, estatal o municipal, mediante el cual reciba apoyo monetario o en especie, ni estar becada por alguna institución privada".

De cualquier forma, los padres de familia y estudiantes de secundaria del Estado de México que ya cuentan con su Beca Rita Cetina pueden hacer el intento de registrarse a la Beca de Aprovechamiento Edomex en cuanto se abra la plataforma de recepción de solicitudes.

¿Qué alumnos de secundaria pueden hacer registro a la Beca de Aprovechamiento 2025?

Los alumnos de secundaria que van a poder inscribirse a las Becas de Aprovechamiento del Estado de México son todos los niños y adolescentes que realicen sus estudios en instituciones educativas públicas de los subsistemas estatal y federalizado del Edomex y cuenten con un promedio mínimo de 8.5 (en escala de 0 a 10) obtenido en el periodo inmediato anterior (ciclo escolar 2024-2025).

Con toda esta información, solo queda esperar a que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SEDUC Edomex) lance la convocatoria de las Becas de Aprovechamiento y las fechas en que se va a poder hacer el registro en 2025.

