¿Cuántos Días Faltan para el Puente de Noviembre 2025? Calendario SEP Marca Descanso Obligatorio

Tras el descanso que disfrutaron en escuelas de educación básica y coincidió con Halloween, alumnos y docentes ya se preguntan ¿cuántos días faltan para el próximo puente de noviembre 2025?

De acuerdo con el Calendario SEP para el ciclo escolar 2025-2026, noviembre tendrá un mega puente para los estudiantes de Preescolar, Primaria y Secundaria de escuelas públicas y privadas dependientes de la Secretaría de Educación Pública.

De hecho, la SEP anunció al inicio del Ciclo Escolar todos los puentes y días feriados del año, y si bien ya te habíamos explicado por qué no hubo clases este 3 de noviembre en algunos estados, ahora te daremos a conocer todos los detalles sobre este descanso obligatorio.

¿Cuándo es el puente de noviembre 2025 y cuántos días faltan?

La SEP marca el próximo lunes 17 de noviembre como día de descanso obligatorio tanto en el Calendario de 185 días, como aquellos que se rigen por el Calendario de 190 días. Por lo que, contando desde este 3 de noviembre faltan 10 días hábiles (14 días naturales) para el descanso obligatorio.

Éste coincide con el fin de semana por lo que las clases se reanudarán hasta el martes 18 de noviembre de 2025, día en que deberán presentarse estudiantes y docentes de Educación Básica.

Aunque no será el único puente de noviembre 2025. Debido a que el viernes 28 de este mes, los directivos y docentes de Educación Básica participarán en la Junta de Consejo Técnico Escolar, los alumnos tendrán el día libre.

Por lo que este segundo puente de noviembre se extenderá los días 28, 29 y 30, para incorporarse el lunes 1 de diciembre a clases.

¿Quiénes tendrán puente en noviembre 2025?, esto dice la Ley

Además de los estudiantes de planteles que se rigen por el calendario de la Secretaría de Educación Pública, la Ley Federal del Trabajo también contempla el día de descanso obligatorio para trabajadores.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo marca el tercer lunes de noviembre (Día 17 del mes) como asueto en conmemoración de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre.

Y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, aquellas personas que se presenten a laborar en día de descanso obligatorio deberán recibir un pago triple por ese día; su salario diario, además de un sueldo doble por el servicio prestado.



