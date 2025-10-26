Calendario Escolar SEP: Éstas son Fechas Confirmadas de Suspensión de Clases en Noviembre 2025

Estamos a unos días de que inicie el tercer mes del nuevo ciclo escolar y con ello, se suman fechas de descanso para estudiantes y docentes del nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria. De cara a algunas de las festividades de mayor arraigo en México, en N+ te decimos cuáles son las fechas confirmadas en las que se suspenden clases en noviembre 2025, en el calendario escolar SEP.

Y es que como te hemos compartido con anterioridad, se espera un fin de semana largo en próximos días, además que también se acerca el registro de calificaciones.

¿Cuándo se suspenden clases en noviembre 2025 en el calendario SEP?

El calendario SEP del ciclo escolar 2025-2026 marca en noviembre tres días de suspensión de clases y uno de ellos también es descanso para maestros.

Las fechas sin actividades escolares que hasta el momento se han confirmado son:

14 de noviembre 2025: Registro de calificaciones

17 de noviembre 2025: Conmemoración del Día de la Revolución Mexicana

28 de noviembre 2025: Junta de Consejo Técnico Escolar

Hay dudas, debido a las festividades de Día de Muertos, de si el 3 de noviembre hay descanso, para ser un mega puente con la Junta de Consejo Técnico de octubre; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado.

¿Cuándo es el mega puente de noviembre 2025?

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán un megapuente en noviembre de cuatro días, de acuerdo con lo establecido en el calendario escolar de la SEP 2025.

El fin de semana largo iniciará desde el viernes 14 de noviembre, debido al registro de calificaciones que la mayoría de escuelas lo otorga como día libre, y se alargará hasta el lunes 17 de noviembre, que es el festivo oficial porque se recorre la conmemoración del Día de la Revolución.

De esta manera, los alumnos de educación básica regresarán a clases el martes 18 del mismo mes, de acuerdo con el calendario.

