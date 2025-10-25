Cierra Pago Beca Benito Juárez: ¿Qué Letras y Apellidos Cobran 1900 el Lunes 27 de Octubre 2025?

Tras darse a conocer de manera extraordinaria el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez, se acerca el cierre de la dispersión de este apoyo de $1,900 pesos para estudiantes de media superior. Para que no pierdas de vista este depósito, en N+ te damos a conocer qué letras y apellidos cobran el lunes 27 de octubre 2025.

Previamente, te compartimos la lista completa de fechas de pago de este programa, correspondientes al primer bimestre del ciclo escolar; asimismo, para las personas que llevaron a cabo el registro de la beca, cómo saber si recibirán el apoyo.

¿Qué letras reciben el pago de la beca Benito Juárez el lunes 27 de octubre 2025?

Hasta el momento, son la gran mayoría de los beneficiarios de continuidad los que han recibido su pago de $1,900 pesos. De acuerdo conforme ha avanzado el calendario de Beca Benito Juárez, estas letras ya han recibido el depósito:

Letras A, B, C: Lunes 20 de Octubre 2025

Letras D, E, F, G: Martes 21 de Octubre 2025

Letras H, I, J, K, L: Miércoles 22 de Octubre 2025

Letras M, N, Ñ, O: Jueves 23 de Octubre 2025

Letras P, Q, R: Viernes 24 de Octubre 2025

Por ello, para este lunes 27 de octubre 2025 las letras que cobran $1,900 pesos son S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Te recordamos que este calendario solo aplica para los beneficiarios de continuidad. Esto quiere decir que son aquellos que ya estaban inscritos; no aplica para estudiantes recién registrados.

¿Qué apellidos cobran la Beca Benito Juárez?

Para este lunes 27 de octubre 2025, los apellidos que cobran su beca son los que inician con las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z. Aquí te compartimos una lista de ejemplos:

S

Sánchez

Santos

Salazar

Soto

Solís

Silva

Serrano

Suárez

Sandoval

Sosa

T

Torres

Torrescano

Trejo

Téllez

Tapia

Trujillo

Torresan

Tovar

Toscano

U

Urbina

Ugalde

Uribe

Ureña

Ulloa

Uresti

Uriarte

Urzúa

V

Vázquez

Valdez / Valdés

Vargas

Vega

Velázquez

Villegas

Villarreal

Valenzuela

Ventura

Verdugo

W

Wong

Weiss

Wolf / Wolfe

Wenceslao

Weber

X

Xochihua

Xicoténcatl

Xolalpa

Ximénez

Y

Yáñez

Ybarra

Yépez

Yocupicio

Yescas

Z

Zamora

Zúñiga

Zavala

Zaragoza

Zambrano

Zepeda

Zárate

Zenteno

Zamudio

Zarco

