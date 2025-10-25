Nuevo Apoyo a Mujeres de 18 a 64 Años Da 2 Mil al Mes: Requisitos y Link de Pre-Registro en 2025

Con el objetivo de mejorar el bienestar de las personas, desde hace unos días se dio a conocer el nuevo apoyo para mujeres de 18 a 64 años de edad que da un pago de 2 mil pesos al meses, por eso acá te damos la lista de requisitos y el link para hacer el pre-registro al programa durante lo que queda del mes de octubre 2025.

Debido a que son muchos los apoyos para mujeres con bienestar, en una nota ya te mostramos los seis programas que tuvieron registro este mes junto con los requisitos para poder aplicar. De igual forma te contamos si existe una pensión para mujeres de 50 años de edad.

¿Cuáles son los requisitos del nuevo apoyo para mujeres de 18 a 64 años de 2 mil pesos al mes?

En apoyo a mujeres bienestar que entrega 2 mil pesos mensuales es Ayudamos a la Mujeres Nuevo León, programa impulsado por el gobierno de dicha entidad para todas las personas que cumplan con los siguientes requisitos y documentos:

Tener entre 17 y 64 años de edad.

Ser mujer jefa de familia, principal sostén del hogar.

Tener hijas y/o hijos de hasta 17 años.

Residir en el Estado de Nuevo León.

Contar con algún grado de vulnerabilidad o carencia social.

Completar el pre-registro y el Cuestionario CHECS.

CURP validada con RENAPO.

Teléfono Celular: Se validará con un código OTP.

Identificación Oficial: INE vigente u otra documentación oficial.

Comprobante de Domicilio: Copia simple (recibo de luz, agua, etc.).

Comprobante de Estudios: Copia simple.

Comprobante de Estado Civil: Copia simple (acta de matrimonio, etc., si aplica).

Fotografía de tu rostro: Deberás tomarte una foto al momento de la solicitud para validar tu identidad.

Link para hacer el pre-registro al apoyo a mujeres bienestar de 18 a 64 años en octubre 2025

Durante octubre y noviembre de este año, las mujeres de 18 a 64 años de edad que vivan en Nuevo León van a poder hacer el registro al apoyo de 2 mil pesos. Para inscribirse hay que entrar a este link: https://ayudamosnuevoleon.com y llevar a cabo los siguientes pasos:

Selecciona si alguien te está ayudando con el pre-registro a ayudemos a las mujeres Nuevo León. Presiona la casillas donde aceptas todos los términos y condiciones y el aviso de privacidad. Escribe tu correo electrónico personal y da clic en continuar. Rellena todos los datos personas que se te piden.

Una vez hecho el pre-registro a Ayudamos a las Mujeres Nuevo León, las autoridades checarán cada solicitud y se pondrán en contacto con las personas que van a continuar con el proceso de entrada al programa social del gobierno. El siguiente paso será llenar el Cuestionario de Condiciones socioeconómicas.

Una vez hecho el pre-registro y la inscripción final al nuevo apoyo para mujeres de 18 a 64 años, quienes sean aceptadas para entrar al programa van a ser contactadas de nuevo para que reciban su Tarjeta Ayudamos Nuevo León durante el mes de noviembre 2025.

