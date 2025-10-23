¿Habrá Apoyo Bienestar de 600 Mil para Madres Solteras en 2025? Dan Anuncio de Próximo Registro

Es mucha la demanda que tiene el apoyo Bienestar de 600 mil pesos para madres solteras, por tal motivo acá te decimos si habrá nuevo registro en 2025, pues la autoridades ya anunciaron que pasará con la próxima etapa de inscripciones para mujeres, luego de que ya fue postergado en dos ocasiones recientemente.

Fue a inicios de octubre cuando se dio a conocer la primera fecha de registro para el apoyo a madres solteras de 600 mil pesos. Un día antes de que arrancara la inscripción se cambió el día de inicio, esto debido a las inundaciones que afectaron a varios municipios del país y que obligó al personal de la Secretaría del Bienestar a realizar censos para ayudar a toda la población afectada. Ahora, por segunda ocasión el trámite fue postergado por el mismo motivo.

¿Habrá registro al apoyo Bienestar de 600 mil pesos para madres solteras 2025?

El apoyo para madres solteras con valor de 600 mil pesos es el programa de Vivienda para el Bienestar de CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda), el cual está por abrir una tercera etapa de registro, pero será hasta nuevo aviso cuando se anuncie la fecha en que darán inicio las inscripciones en módulos.

"Queremos informarte que debido a que nuestras compañeras y compañeros de la Secretaría de Bienestar se encuentran realizando censos y labores de apoyo en las zonas afectadas por las recientes contingencias, esta etapa se reprogramará hasta nuevo aviso", se indica en un video publicado por CONAVI.

El tercer registro de CONAVI estaba planeado para iniciar el pasado lunes 20 de octubre 2025, pero con todo el tema de las inundaciones y afectaciones, habrá que esperar información oficial para saber cuándo empieza la recepción de solicitudes.

Requisitos para solicitar el apoyo a madres solteras 2025 de 600 mil pesos

Debido a que las madres solteras y mujeres jefas de familia tienen prioridad para obtener alguna de las Casas del Bienestar de CONAVI, las solicitantes deben cumplir con varios requisitos y contar con los siguientes documentos para tratar de garantizar su acceso al programa socia de vivienda:

Tener 18 años de edad en adelante y con dependientes económicos.

y con dependientes económicos. No ser propietario de vivienda .

. No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.

de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda. Tener un ingreso menor a 2 salarios mínimos .

. No haber recibido previamente un apoyo de vivienda por parte de la CONAVI.

Acta de Nacimiento.

Identificación Oficial Vigente (INE o equivalente).

CURP actualizada.

Comprobante de Domicilio (no mayor a tres meses).

Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos.

Comprobante de estado civil (Acta de matrimonio o constancia de concubinato; en caso de ser soltera, constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio ).

). Certificado de no propiedad.

De ser el caso, certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud.

Carta de No Derechohabiencia.

Se espera que el apoyo Bienestar para madres solteras de 600 mil pesos abra la tercera etapa de registro en 2025. Probablemente sea durante el mes de noviembre cuando las mujeres de 18 años de edad en adelante puedan inscribirse a Vivienda para el Bienestar.

