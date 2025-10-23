Último Pago Pensión Bienestar Adultos Mayores: ¿Cuánto Depositan de Apoyo en Noviembre 2025?

El próximo y último pago de la Pensión Bienestar de Adultos Mayores está cada vez más cerca, y si tú estás a la espera de cobrar, a continuación te decimos cuánto depositan de apoyo económico en noviembre 2025.

En el mes de septiembre, la Secretaría de Bienestar realizó los depósitos a personas mayores de 65 años, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, por lo que los beneficiarios ya se preparan para una nueva dispersión, la cual es la última del año.

Por ello, para que se vayan preparando para cobrar en notas previas ya te dijimos cuándo podrían comenzar los depósitos y qué adultos mayores recibirán un pago triple en noviembre 2025.

¿Cuánto pagan la Pensión Bienestar Adultos Mayores en noviembre 2025?

Las personas de 65 y más afiliadas a la Pensión Bienestar recibirán un pago de 6,200 pesos en noviembre 2025, correspondiente al último bimestre del año, por lo cual deberán planificar sus gastos, ya que la siguiente dispersión se realizará hasta 2026.

El depósito del bimestre de noviembre-diciembre 2025 caerá directamente en la tarjeta del Bienestar con la que cuentan los adultos mayores y podrán disponer de su apoyo económico a partir del día que indique el calendario de pagos el cual avanza en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

Cabe señalar que algunos beneficiarios de la Pensión Bienestar de adultos mayores podrían recibir un monto mayor en el mes de noviembre, ya que también cobrarán su Pensión del IMSS o ISSSTE, además del pago del aguinaldo 2025.

¿Cuánto depositan Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años?

En el caso de la pensión para mujeres de 60 a 64 años, el próximo mes se depositará un monto de 3,000 pesos por el bimestre de noviembre-diciembre 2025, tanto a nuevas beneficiarias, que están recibiendo su tarjeta, como las que ya pertenecían al programa.

Durante noviembre, también se pagará la Pensión Bienestar para personas con discapacidad, el cual paga 3,200 pesos a hombres y mujeres de 0 a 64 años, en la mayoría de estados de México. Además del Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, el cual da entre 1,650 a 3,720 pesos.

