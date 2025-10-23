Apoyo de 40,000 para Vivienda: ¿Dónde Hay Registro Abierto en Octubre 2025 y A Quiénes lo Darán?

La Secretaría de Bienestar está realizando el registro del apoyo de 40,000 pesos para la vivienda, por lo que si te interesa recibir esta ayuda económica, acá te contamos dónde hay inscripciones en octubre 2025 y a quiénes les darán esta suma de dinero.

A lo largo de este año, uno de los programas que ha llamado la atención de las personas es el de Mejoramiento de Vivienda de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el cual otorga un apoyo de 40 mil pesos a las familias mexicanas.

Por ello, en los últimos meses se ha hablado mucho con respecto a esta ayuda, por eso en una nota ya te contamos del incremento que habrá en el apoyo de 40,000 para vivienda y en qué municipios hubo registro durante el 2025, pues miles de personas lograron recibir el Mejoramiento de Vivienda Bienestar en el Estado de México.

Video. Infonavit Supervisa Construcción de las Viviendas del Bienestar en Reynosa

¿Dónde hay registro para el apoyo de 40,000 para vivienda?

Actualmente, la Secretaría de Bienestar está realizando censos para otorgar apoyos de 40 mil pesos a las familias afectadas por las recientes lluvias en México para que puedan realizar la reconstrucción de su vivienda.

Los censos del Bienestar se realizaron en Querétaro, Puebla y San Luis Potosí, y se continúan realizando registros en Hidalgo y algunas partes de Veracruz, por lo que si vives en uno de estos estados y sufriste afectaciones por las lluvias, debes estar pendiente para solicitar tu incorporación la cual se hará directamente en tu hogar.

"Todavía falta una parte (del censo), principalmente de Hidalgo, probablemente en todos los estados principalmente en Puebla, Veracruz, Hidalgo, todavía falten algunas localidades, la gran mayoría en Veracruz y Puebla ya fueron censadas, en Querétaro y San Luis Potosí, ya todas fueron censadas y en el caso de Hidalgo, incluso el día de ayer llovió nuevamente en esta zona, todavía vamos a ocupar cerca de una semana más para seguir con los censos y en el momento que la localidad termine su censo completo, se prepara para el primer apoyo", señaló Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar.

Video. Comienza Entrega de Apoyos Económicos a Damnificados por Lluvias

¿Quiénes recibirán apoyo de 40 mil pesos para la vivienda?

Las personas que recibirán el apoyo de 40,000 para vivienda son aquellas que habitan en Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz, que sufrieron afectaciones catalogadas como "mayores".

Cabe señalar que de inicio se les otorgará un primer apoyo de 20 mil pesos, el cual se está repartiendo en estas zonas del 22 al 29 de octubre, y posteriormente recibirán recursos de 25 mil por afectación media, 40 mil por afectación mayor o 70 mil pesos por pérdida total de vivienda.

Además como parte del Plan Integral de apoyo a los afectados por las lluvias, también se entregará un vale de enseres para refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador, así como un vale de Canasta Alimentaria.

En el caso del apoyo de 40,000 pesos para el Mejoramiento de Vivienda Bienestar no se ha anunciado las fechas de un nuevo registro, por lo que si estás interesado en este programa te recomendamos mantenerte pendiente de la información.

