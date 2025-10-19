¿Cuánto Dinero Darán del Pago de Pensión Bienestar? Además Te Decimos Cuándo lo Depositarían

​El gobierno de México tiene programado el siguiente pago para los beneficiarios de las Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar y del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, por lo que la fecha para que recibas el recurso se acerca cada vez más.

Se tiene previsto que el próximo pago de dichos programas sociales del gobierno federal sea durante el sexto bimestre de este 2025, es decir, en noviembre.

De esta forma, aunque no hay una fecha oficial para que se hagan los pagos, sí sabemos cuánto recibirán los beneficiarios y aquí te lo decimos.

¿Qué día cae el próximo pago de Bienestar Adultos Mayores 2025?

Se tiene previsto que los primeros días de noviembre se realicen los pagos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de las Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar, además del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Como ya es costumbre, el depósito de los recursos se realizará de manera directa y en orden alfabético por medio del Banco del Bienestar.

De ser como en meses anteriores, el reparto del apoyo económico sería con quienes tengan apellidos que inicien con la letra A y terminaría con los apellidos que cuya primera letra es W, X, Y o Z.

¿De cuánto será el monto que recibirán los beneficiarios en 2025?

Si tienes duda de cuánto recibirán de cuánto recibirán los beneficiarios de Bienestar de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar así como del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, estos son los montos:

Adultos Mayores: 6,200 pesos.

Personas con Discapacidad: 3,200 pesos.

Mujeres Bienestar: 3,000 pesos.

Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

¿Puedo registrarme para la Pensión de Adultos Mayores en 2025?

Actualmente, el registro para la Pensión de Adultos Mayores 2025 está cerrado. Se recomienda seguir los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar para estar informado sobre futuras convocatorias y campañas de registro.

Mantente atento a las actualizaciones oficiales para no perder ninguna oportunidad de apoyo económico de los programas sociales en las siguientes ocasiones que haya inscripciones.

