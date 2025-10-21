¿Cuántos Días Dura el Mega Puente de Día de Muertos 2025? SEP Dará Fin de Semana Largo a Niños

El mega puente por el Día de Muertos 2025 está cada vez más cerca y los alumnos y padres de familia se preguntan cuántos días dura el fin de semana largo. Por ello, acá te decimos qué dice el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A través del calendario escolar 2025, la SEP dio a conocer cuáles son los 10 días que se suspenden clases en lo que resta del año, además de que ya se saben las fechas del megapuente de noviembre.

Video. Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP Tiene Más Vacaciones

¿Cuándo es el mega puente de Día de Muertos 2025?

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un fin de semana largo justo en las festividades de Halloween, que se celebra el 31 de octubre, y el Día de Muertos que se festeja el 2 de noviembre en México.

Sin embargo, pese a que el fin de semana largo coincide con estas celebraciones, la verdadera razón detrás del puente de Día de Muertos es porque el viernes 31 de octubre no hay clases debido se realizará la segunda sesión de CTE del ciclo escolar.

¿Cuántos días dura el mega puente de Día de Muertos 2025?

Los alumnos de educación básica podrán disfrutar de un fin de semana de tres días, del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre 2025, y las clases se reactivarán el lunes 3 de noviembre 2025.

En los últimos días algunos padres de familia y alumnos se preguntaron si el 3 de noviembre es festivo, ya que el Día de Muertos cae en domingo, sin embargo hay que recordar que el 2 de noviembre no se considera como día de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT), pese a su importancia cultural.

De esta manera, el feriado no se recorre al lunes 3 de noviembre, por lo que este día los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deben acudir a sus escuelas de forma habitual.

