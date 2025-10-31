¿Por Qué No Hay Clases el 3 de Noviembre 2025? Estos Estados Tendrán Mega Puente de 4 Días

Algunos estudiantes en México tendrán la fortuna de disfrutar de un mega puente de 4 días, por lo que los padres de familia se preguntan por qué no hay clases el 3 de noviembre 2025 y en qué estados aplica la suspensión de actividades escolares este lunes.

Pese a que el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indica que este lunes 3 de noviembre regresen a la escuela los alumnos de nivel básico, tras un puente de tres días en las festividades del Día de Muertos 2025, en algunos estados se mantendrá la suspensión.

¿Es festivo el lunes 3 de noviembre 2025?

Pese a su importancia cultural en México, el 1 y 2 de noviembre de 2025 no están contemplados en los días de descanso obligatorio de la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que estas fechas no se recorren para el lunes 3 de noviembre, de modo que este día no es festivo.

Video. Se Suspenden Clases en 3 Escuelas Más por Casos de Sarampión en Jalisco

Sin embargo, como este año las festividades del Día de Muertos caen en fin de semana algunos mexicanos tendrán libres estas fechas, en las que podrán disfrutar de desfiles, mega ofrendas y conciertos.

¿En qué estados no hay clases el lunes 3 de noviembre?

Las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de los estados de Colima, Baja California y Edomex suspenderán clases el 3 de noviembre de 2025 por distintas razones, con lo cual los alumnos de estas entidades podrán disfrutar de un mega puente de 4 días.

Noticia relacionada. Calendario Escolar SEP: Éstas son Fechas Confirmadas de Suspensión de Clases en Noviembre 2025

De esta manera, los estudiantes tendrán libre este viernes 31 de octubre, el sábado 1, el domingo 2 y el lunes 3 de noviembre, regresando a sus planteles hasta el martes 4 de noviembre.

¿Por qué no hay clases el 3 de noviembre 2025?

Como te lo mencionamos antes, la SEP tiene contemplado que sí haya clases el 3 de noviembre, sin embargo cada entidad federativa tiene la posibilidad de modificar el calendario, siempre y cuando se respete la programación del ciclo escolar.

¿Por qué no hay clases en el Edomex?

El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) dio el 3 de noviembre como día libre a los trabajadores por las celebraciones del Día de Muertos que cayeron en fin de semana, además de que es una forma de "reconocimiento al compromiso, dedicación y esfuerzo constante del magisterio".

Noticia relacionada. SEP ¿Habrá Clases el Próximo 28 de Noviembre 2025?

No hay clases en Colima

El gobierno estatal anunció la suspensión de clases los lunes 3 y 10 de noviembre, además del viernes 14, debido a la Feria de Todos los Santos 2025, que se llevará a cabo del 31 de octubre al 17 de noviembre.

Cabe señalar que estas fechas fueron anunciados como días de asueto, por lo que no habrá clases en ningún nivel educativo, es decir desde preescolar hasta las universidades.

Video. Siguen sin Volver a Clases Escuelas de Poza Rica, Veracruz, tras Inundaciones

No hay clases en Baja California

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Educación de Baja California acordaron la suspensión de clases el lunes 3 de noviembre en preescolar, primaria y secundaria por el Día de Muertos 2025, dando un mega puente de 4 días.

Historias recomendadas