¿Qué Eventos Hay en el Zócalo el 31 de Octubre, 1 y 2 de Noviembre 2025? Conciertos Confirmados

La celebración del Día de Muertos 2025 se ha apoderado de la Ciudad de México y este fin de semana habrá diferentes actividades que los capitalinos podrán disfrutar completamente gratis, por lo que acá te decimos qué evento y conciertos habrá en el Zócalo CDMX el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2025.

Por tercer fin de semana consecutivo, la Plaza de la Constitución vivirá dos días mágicos por las festividades del Día de Muertos, tradición mexicana en la que se celebra el retorno de las almas de los difuntos para estar con sus seres queridos.

Luego de que se realizara el Desfiles de Alebrijes Monumentales, la Marcha Zombie, la Mega Procesión de Catrinas y se inaugurara la Mega Ofrenda y Alumbrado en el Zócalo CDMX, el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre continuarán las celebraciones.

Video. Inauguran Megaofrenda en Zócalo de CDMX con Tradición y Color del Día de Muertos

¿Qué eventos hay el 1 de noviembre en el Zócalo CDMX?

Los capitalinos que asistan este sábado 1 de noviembre al Zócalo podrán disfrutar de dos eventos con la temática del Día de Muertos, por lo que si aún no tienes plan y quieres ser parte de esta festividad, estas son las opciones:

Mega ofrenda en el Zócalo CDMX

La ofrenda monumental en la Plaza de la Constitución estará disponible del 25 de octubre al 2 de noviembre y este año será dedicada a Tonantzin y reunirá a las diosas mesoamericanas como símbolo del poder femenino y la conexión con la tierra.

Gran Desfile de Día de Muertos 2025

Este evento se realizará el sábado 1 de noviembre de 2025 a las 2:00 pm y tendrá como punto de salida la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec para llegar hasta el Zócalo CDMX, donde cerrará con broche de oro. Esta es la ruta que seguirá:

Puerta de los Leones, Bosque de Chapultepec

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Calle 5 de Mayo

Zócalo CDMX

¿Qué conciertos habrá el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en el Zócalo?

Además de la Mega Ofrenda, los asistentes podrán disfrutar de un concierto en el Zócalo del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025, con la presentación de la Ópera Cuauhtemóctzin, de acuerdo con información de la Secretaría de Cultura capitalina.

La ópera, que comenzará a las 7:00 pm, está basada en el ensayo lírico de Aniceto Ortega y será contada en náhuatl, maya y castellano. Al tratarse de un evento en el Zócalo CDMX, la entrada es completamente gratuita.

