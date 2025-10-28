Mega Clase de Baile por Día de Muertos 2025: ¿Cuándo Es Evento de Catrines y Catrinas en Zócalo?

Si te gusta bailar, no te puedes perder la oportunidad de participar en la mega clase de baile por el Día de Muertos 2025, en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuándo es el evento de catrines y catrinas.

Además, el Gobierno de la CDMX informó que se extendió a seis sedes de la ciudad la exhibición de las ofrendas monumentales tradicionales en:

La Utopía Olini, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

El pueblo de Mixquic, en Tláhuac

La Plaza de las Tres Culturas, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El Parque del Mestizaje, en la Gustavo A. Madero.

El parque Tezozómoc, en Azcapotzalco.

El Deportivo Xochimilco, de la misma alcaldía.

¿Cuándo es la mega clase de baile?

La mega clase de bailes por Día de Muertos 2025, "Me muero por bailar", será el próximo 30 de octubre, en el Zócalo de la CDMX, en la que las y los participantes bailarán caracterizados de catrines y catrinas.

Además, durante toda la semana habrá actividades en el Zócalo, entre ellas:

La Mega Procesión de Catrinas, de avenida Paseo de la Reforma a la Plaza de la Constitución.

Concierto de la orquesta Pérez Prado.

Proyecciones lunes, martes y miércoles a las 18:00 horas, por Cinema Cempasúchil.

Gran Desfile de Día de Muertos, el próximo sábado, el cual seguirá una ruta de la puerta de los Leones hasta el Zócalo.

Presentación de la Ópera Cuauhtemotzin, los días viernes, sábado y domingo.

