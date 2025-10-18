Marcha Zombie CDMX: Cierres y Alternativas Viales Hoy, Sábado 18 de Octubre 2025
El desfile saldrá desde el Monumento a la Revolución y avanzará hacia el Zócalo capitalino
Este sábado 18 de octubre, las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México se llenarán de criaturas aterradoras y diversión con la esperada Marcha Zombie 2025. Si planeas salir ese día, toma precauciones, ya que habrá cortes viales a partir de las 16:00 horas.
El desfile saldrá desde el Monumento a la Revolución y avanzará hacia el Zócalo capitalino, por lo que las autoridades realizarán cierres parciales y totales en distintas avenidas del centro.
¿Qué calles estarán cerradas?
El recorrido contempla el cierre de vialidades principales como:
- Av. Juárez
- Eje Central
- 5 de Mayo
- Av. 16 de Septiembre
- Entre otras zonas del primer cuadro del Centro Histórico
La Subsecretaría de Control de Tránsito desplegará personal en puntos clave para orientar a los automovilistas, garantizar la seguridad de los asistentes y mantener el orden vial durante el evento.
Nota relacionada: CDMX Presenta Cartelera Oficial de Día de Muertos 2025: Estos Eventos Habrá en Octubre-Noviembre
Rutas alternas recomendadas
Si necesitas transitar por la zona, considera estas vías alternas para evitar contratiempos:
- Av. de los Insurgentes
- Eje 1 Norte
- Av. Chapultepec
- José María Izazaga
- Dr. Río de la Loza
- Fray Servando Teresa de Mier
- Eje 1 Oriente
Recomendaciones
- Usa transporte público si asistes al evento.
- Planea tu ruta si solo vas de paso.
- Mantente informado a través de canales oficiales y redes sociales del Gobierno de la CDMX.
La Marcha Zombie 2025 promete ser uno de los eventos más espeluznantes y divertidos del año. Planea tu ruta y disfruta sin contratiempos.
