Este sábado 18 de octubre, las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México se llenarán de criaturas aterradoras y diversión con la esperada Marcha Zombie 2025. Si planeas salir ese día, toma precauciones, ya que habrá cortes viales a partir de las 16:00 horas.

El desfile saldrá desde el Monumento a la Revolución y avanzará hacia el Zócalo capitalino, por lo que las autoridades realizarán cierres parciales y totales en distintas avenidas del centro.

Marcha Zombie CDMX Octubre 2025. Foto: Cuartoscuro

¿Qué calles estarán cerradas?

El recorrido contempla el cierre de vialidades principales como:

Av. Juárez

Eje Central

5 de Mayo

Av. 16 de Septiembre

Entre otras zonas del primer cuadro del Centro Histórico

Mapa del recorrido de la Marcha Zombie CDMx. Foto: SSC

La Subsecretaría de Control de Tránsito desplegará personal en puntos clave para orientar a los automovilistas, garantizar la seguridad de los asistentes y mantener el orden vial durante el evento.

Nota relacionada: CDMX Presenta Cartelera Oficial de Día de Muertos 2025: Estos Eventos Habrá en Octubre-Noviembre

Rutas alternas recomendadas

Si necesitas transitar por la zona, considera estas vías alternas para evitar contratiempos:

Av. de los Insurgentes

Eje 1 Norte

Av. Chapultepec

José María Izazaga

Dr. Río de la Loza

Fray Servando Teresa de Mier

Eje 1 Oriente

Recomendaciones

Usa transporte público si asistes al evento.

Planea tu ruta si solo vas de paso.

Mantente informado a través de canales oficiales y redes sociales del Gobierno de la CDMX.

La Marcha Zombie 2025 promete ser uno de los eventos más espeluznantes y divertidos del año. Planea tu ruta y disfruta sin contratiempos.

