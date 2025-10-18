Inicio Ciudad de México Marcha Zombie CDMX: Cierres y Alternativas Viales Hoy, Sábado 18 de Octubre 2025

El desfile saldrá desde el Monumento a la Revolución y avanzará hacia el Zócalo capitalino

Marcha Zombie Octubre 2025. Foto: Cuartoscuro

Este sábado 18 de octubre, las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México se llenarán de criaturas aterradoras y diversión con la esperada Marcha Zombie 2025. Si planeas salir ese día, toma precauciones, ya que habrá cortes viales a partir de las 16:00 horas. 

El desfile saldrá desde el Monumento a la Revolución y avanzará hacia el Zócalo capitalino, por lo que las autoridades realizarán cierres parciales y totales en distintas avenidas del centro. 

Marcha Zombie CDMX Octubre 2025. Foto: Cuartoscuro

¿Qué calles estarán cerradas? 

El recorrido contempla el cierre de vialidades principales como: 

 

Mapa del recorrido de la Marcha Zombie CDMx. Foto: SSC
Mapa del recorrido de la Marcha Zombie CDMx. Foto: SSC

 

La Subsecretaría de Control de Tránsito desplegará personal en puntos clave para orientar a los automovilistas, garantizar la seguridad de los asistentes y mantener el orden vial durante el evento. 

Rutas alternas recomendadas 

Si necesitas transitar por la zona, considera estas vías alternas para evitar contratiempos: 

  • Av. de los Insurgentes 
  • Eje 1 Norte 
  • Av. Chapultepec 
  • José María Izazaga 
  • Dr. Río de la Loza 
  • Fray Servando Teresa de Mier 
  • Eje 1 Oriente 

Recomendaciones 

  • Usa transporte público si asistes al evento. 
  • Planea tu ruta si solo vas de paso. 
  • Mantente informado a través de canales oficiales y redes sociales del Gobierno de la CDMX. 

La Marcha Zombie 2025 promete ser uno de los eventos más espeluznantes y divertidos del año. Planea tu ruta y disfruta sin contratiempos. 

