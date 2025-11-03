¿Cuándo Es la Entrega de Boletas SEP en Noviembre 2025? Este Día Dan Calificaciones

Atención, papás. Este mes habrá entrega de boletas SEP para estudiantes de Educación Básica. Las notas en este documento evalúan el desempeño de los alumnos durante el primer trimestre del ciclo escolar 2025-2026, por lo que en N+ te decimos qué día dan calificaciones.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) comunicó las fechas de la primera jornada de registro y comunicación de calificaciones desde que anunció el calendario escolar del ciclo escolar 2025-2026. Este documento también establece todos los puentes y días feriados SEP del Año, para que los papás cuenten con información sobre las fechas exactas.

El 14 de noviembre de 2025 los maestros deben registrar las calificaciones, un viernes antes de la suspensión de clases con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana (17 de noviembre).

¿Cuándo entregan la boleta SEP en 2025? Fecha de evaluación primer trimestre

Las calificaciones del primer trimestre del ciclo escolar 2025-2026 se comunicarán la tercera semana del mes. Entre el lunes 24 y el jueves 27 de noviembre de 2025.

Además, el viernes 28 de noviembre tendrá lugar la sesión de Consejo Técnico Escolar en la que participarán docentes y directivos de las Escuelas de Educación Básica incorporadas al Sistema Educativo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.

La boleta de calificaciones de la SEP se puede consultar por dos vías: presencial y en línea.

¿Entrega de Boletas SEP coincide con puente de Noviembre 2025?

De hecho, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán gozar de un mega puente en noviembre 2025 de cuatro días consecutivos. Éste comprende desde el viernes 14 de noviembre 2025.

De modo que estudiantes y docentes deberán reincorporarse a las labores académicas el martes 18 de noviembre de 2025.

Pero no es el único puente para los alumnos de educación básica. El viernes 28 también tendrán día de asueto por la Junta de Consejo Técnico Escolar.

¿Cómo consultar boleta de calificaciones SEP en línea?

La boleta de calificaciones de la SEP se puede consultar en línea a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED). Aunque la recomendación es recibir el documento de forma presencial.

Aquellos papás que no puedan acudir a la entrega de boletas de la SEP, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresa al sitio del SIGED Selecciona la opción "Alumnos" Escribe el CURP del alumno y presiona "buscar" Selecciona la opción Ciclo "2025-2026" Descarga la boleta

