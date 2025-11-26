Confirman Suspensión de Clases: ¿Quiénes Tendrán Puente de 4 Días Antes de Vacaciones?

Buenas noticias para los estudiantes, antes de las vacaciones de invierno tendrán unos días extra de descanso, y en N+ te explicamos quiénes son los alumnos para los que la SEP confirmó la suspensión de clases, además de cuándo y cómo aplica.

Con diciembre a la vuelta de la esquina, papás y alumnos ya se preguntan cuándo iniciarán las vacaciones de invierno de la SEP. Receso que será más extenso que en años anteriores.

De acuerdo con el calendario de 185 días del ciclo escolar 2025-2026, los alumnos que cursan preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, iniciarán con las vacaciones el lunes 22 de diciembre.

Video: Vacaciones de Invierno Educación Básica en Sonora Iniciarán el 12 de Diciembre

¿Qué estudiantes tendrán dos días extra de descanso y cómo aplica?

Estudiantes de todos los niveles educativos en Puebla gozarán de un descanso extra. La Secretaría de Educación Pública del Estado confirmó la suspensión de clases para este jueves 27 de noviembre de 2025 por pronóstico de bajas temperaturas por el Frente Frío 16.

Condición que aplica en 5 mil 836 escuelas ubicadas en 64 municipios de la Sierra Norte y Nororiental. Pero ojo, sólo se trata de actividades presenciales.

La dependencia detalló que las clases se realizarán a distancia apoyados en libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada uno de los niveles educativos: preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

Pero no será el único día que la SEP suspenda clases, de hecho esta condición se extiende hasta el viernes 28 de noviembre debido a la Jornada de Consejo Técnico Escolar en la que participan los docentes.

De modo que los estudiantes de educación básica tendrán el jueves 27, viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre para reponerse antes de iniciar el último mes del año.

¿Qué estudiantes retoman clases el viernes 28 de noviembre de 2025?

La mala noticia es para los alumnos de educación media superior y superior, dado que ellos no gozarán de suspensión de clases el 28 de noviembre de 2025.

La Secretaría de Educación Pública de Puebla dio a conocer que el viernes se deben presentar a las aulas en su horario habitual.

Video: Frente Frío 16 Baja Temperaturas y Trae Lluvias a Gran Parte de México

¿Para qué municipios aplica la suspensión de clases el 27 de noviembre?

Municipios de la Sierra Norte

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Municipios de la Sierra Nororiental

Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

