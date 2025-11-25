¿En Qué Escuelas No Hay Clases el 28 de Noviembre 2025? Estos Alumnos Tendrán Puente de 3 Días

El viernes 28 de noviembre de 2025 no habrá clases en México, y para que no te quedes con la duda, acá te decimos qué escuelas suspenderán actividades este día, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A solo una semana de que los alumnos de nivel básico disfrutarán de un mega puente de cuatro días, los estudiantes ya se preparan para un nuevo fin de semana largo, previo a las vacaciones de invierno, que ya están cerca de iniciar.

Video. Estos son los Días Festivos Oficiales Durante 2025 en México

¿En qué escuelas no hay clases el 28 de noviembre 2025?

Las clases se suspenderán este viernes 28 de noviembre de 2025, en todas las escuelas de nivel básico, es decir preescolar, primaria y secundaria, que pertenecen o que están incorporadas a la SEP, ya sean públicas o privadas.

Noticia relacionada. ¿Qué Día Inician las Vacaciones SEP? Estas Son las Fechas Oficiales de Diciembre 2025

El motivo de que no haya clases este viernes es porque se realizará el CTE de noviembre 2025, que es el último del año. En estas reuniones se juntan los directores y maestros de los planteles para buscar soluciones a problemáticas de aprendizaje o de otro tipo que haya en la escuelas.

De esta manera, los alumnos de educación básica podrán disfrutar de un puente de tres días, del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, regresando a sus respectivos planteles para iniciar el mes, el lunes 1 de diciembre de 2025.

Último puente antes de las vacaciones de diciembre

Este puente de tres días será el último fin de semana largo para millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, antes de las vacaciones de invierno 2025-2026, de acuerdo con el calendario escolar de la SEP.

Noticia relacionada. ¿Cuándo es el Último Día Sin Clases antes de Vacaciones de Diciembre 2025?

El último día de clases antes de las vacaciones es el 19 de diciembre y el periodo vacacional abarca desde el 22 de diciembre hasta el 9 de enero 2026, por lo que los alumnos de nivel básico regresarán a las aulas hasta el 12 de enero.

Historias recomendadas