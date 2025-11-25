¿Cuándo es el Último Día Sin Clases antes de Vacaciones de Diciembre 2025?

¿Planeas organizar una salida con tus hijos en este mes? Previo a las vacaciones de invierno hay un último día sin clases que se junta con el fin de semana. En N+ te compartimos cuándo es.

De acuerdo con el calendario escolar oficial, esta semana tendrá una nueva suspensión de actividades académicas que aplica a preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas en todo el país.

¿Qué día no habrá clases?

La SEP informó que el próximo viernes 28 de noviembre de 2025 no habrá clases para alumnas y alumnos de nivel básico. La razón es porque se llevará a cabo la sesión correspondiente del Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual es un espacio mensual destinado a que docentes y directivos evalúen avances educativos y definan estrategias de mejora.

Este día sin actividades escolares se suma al fin de semana, por lo que las familias pueden aprovechar de un "puente" corto antes del comienzo de las vacaciones de invierno, que en N+ te contamos cuándo comenzarán: ¿Qué Día Inician las Vacaciones SEP? Estas Son las Fechas Oficiales de Diciembre 2025.

El calendario escolar marca este viernes como la última interrupción de actividades antes del inicio oficial de las vacaciones de invierno, las cuales comenzarán en la segunda mitad de diciembre.

