Sheinbaum Critica Bloqueo de Transportistas: “No Hay Razón para Cerrar Carreteras”

En su conferencia de prensa matutina de hoy, 25 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que "no hay razón para cerrar carreteras" luego de las protestas de transportistas y campesinos en diferentes puntos del país.

Precisó que obstruir vialidades federales constituye un delito, aunque aclaró que su gobierno distingue entre sancionar conductas ilícitas y respetar el derecho a la protesta.

Cerrar carreteras es una falta a la ley, pero eso no significa que vayamos a perseguir personas por manifestarse.

La presidenta también reafirmó que los argumentos de seguridad expuestos por los manifestantes ya se están atendiendo en una mesa permanente de trabajo, por lo que, a su consideración, no había motivos para interrumpir el tránsito en autopistas.

Por su parte, hizo referencia a los señalamientos relacionados con la Ley de Aguas, apuntando que este asunto no había sido el eje principal de las movilizaciones. Reiteró que la reforma busca que el agua sea tratada como un recurso nacional y asegurar su acceso como derecho humano, no como mercancía.

Asimismo, explicó que la modernización del riego agrícola implica inversiones públicas significativas y que, al aumentar la eficiencia hídrica, se solicita que una parte del agua recuperada se destine al abastecimiento de la población: "Hay quien se manifiesta para mantener privilegios. La ley de Aguas tiene el planteamiento de regresar a la nación o como recurso de la nación el agua, y garantizar el derecho humano", comentó.

"No caeremos en provocaciones", afirma

Al referirse a los intereses detrás de las protestas, la mandataria sugirió que podrían existir motivaciones políticas. Sin embargo, aseguró que su administración no responderá con confrontación, porque hay quienes buscan provocaciones. Reiteró que su gobierno continuará trabajando para fortalecer la seguridad en las rutas federales

