Siguen los Bloqueos en las Carreteras Hoy: Autopistas Afectadas por Transportistas en México

La mañana de hoy, 25 de noviembre de 2025, siguen cerradas algunas carreteras por protestas de transportistas en México. En N+ te contamos cuáles son los puntos afectados para que tomes tus precauciones.

Según reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional desde temprano hay tramos permanecen cerrados. En N+ te detallamos previamente qué pasa hoy con los bloqueos de transportistas hoy: ¿Megabloqueo de Transportistas y Campesinos Continúa Este Martes 25 de Noviembre 2025?.

Estas son las carreteras bloqueadas hoy

De acuerdo con las autoridades, las vías aún afectadas son:

Carretera Maravatío-Zapotlanejo: cerca del km 402+000.

Carretera Irapuato-Zapotlanejo: cerca del km 077+100.

Autopista Amozoc-Perote, en Tlaxcala: km 040+200.

En Puebla hay cierre parcial de circulación por manifestantes, cerca del km 226+600 de la carretera Libramiento Arco Norte.

En Hidalgo sigue el cierre parcial de circulación en ambos sentidos, en el km 020+000 de la carretera Huejutla san Felipe Orizatlán.

A las 9:51 horas: el bloqueo en la Laguna Larga de Cortés en dirección en Pénjamo, Guanajuato, lleva más de 24 horas.

A las 9:52 horas continúan los bloqueos en la Autopista Guadalajara-Morelia, en la caseta de Ocotlán.

A las 10:09 horas en Hidalgo sigue el cierre parcial a la circulación cerca de la caseta de cobro Tula en el km 079+835 de la carretera Libramiento Arcos Norte.

En la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura de la entrada a Nuevo Progreso de Río Bravo, hay protestas.

Autopista Arco Norte, cerca de Nanacamilpa y Sanctórum.

Carretera federal México-Veracruz, a la altura del entronque a Nanacamilpa.

Carretera federal Tlaxco-Apizaco, a la altura del entronque al Libramiento Tlaxco.

Carretera federal México-Veracruz, a la altura de Calpulalpan.

El pasado 24 de noviembre de 2025 hubo un paro nacional convocado por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).

Cerraron varias autopistas en todo México para exigir mayor seguridad en las carreteras, en respuesta a un aumento de robos, extorsiones y asaltos a unidades de transporte, precios justos para los productos agrícolas y diálogo con el Gobierno Federal.

