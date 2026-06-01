¿Kenia Os y Peso Pluma Terminaron? El Llanto de la Cantante en Pleno Concierto Desata Rumores

Kenia Os preocupó a sus fans luego de romper en llanto durante una presentación de su gira ‘K de Karma’, momento que provocó especulaciones sobre una posible ruptura con Peso Pluma.

Kenia Os y Peso Pluma se han convertido en una de las parejas más populares de la industria musical mexicana. Ahora, la cantante causó especulaciones entre sus seguidores después de protagonizar un emotivo momento arriba del escenario.

¿Qué pasó con Kenia Os?

Durante uno de sus conciertos más recientes, la intérprete de ‘Malas Decisiones’ no pudo contener las lágrimas mientras cantaba frente a miles de personas, situación que rápidamente se volvió viral y provocó que muchos fans comenzaran a preguntarse si su relación con Peso Pluma habría llegado a su fin.

El momento ocurrió durante una presentación de su gira ‘K de Karma’ en Monterrey, donde Kenia Os se mostró visiblemente conmovida al interpretar algunas de sus canciones más sentimentales.

En videos difundidos en redes sociales se puede ver a la cantante arrodillarse en el escenario mientras intenta continuar con el show entre lágrimas.

La reacción de la artista provocó que sus seguidores comenzaran a enviarle mensajes de apoyo, pero también abrió paso a teorías sobre una posible crisis sentimental con Peso Pluma.

Hasta el momento, la cantante no ha revelado públicamente el motivo detrás de sus lágrimas, por lo que varias personas han señalado que también pudo tratarse de un momento de emoción por la respuesta del público y el significado de su gira.