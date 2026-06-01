¿Kenia Os y Peso Pluma Terminaron? El Llanto de la Cantante en Pleno Concierto Desata Rumores

Kenia Os desató rumores de ruptura con Peso Pluma luego de romper en llanto durante un concierto de su gira ‘K de Karma’. Esto se sabe sobre su relación.

kenia-os-llora-concierto-rumores-separacion-peso-plumaFoto: GettyImages

Destacado

El llanto de Kenia Os en el escenario genera especulaciones sobre su relación con Peso Pluma. ¿Qué llevó a la cantante a este emotivo instante?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+