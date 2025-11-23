Mañana Inicia Entrega de Calificaciones SEP 2025: Cómo Checar con CURP y Link para Imprimir

Atentos, papás. Este lunes 24 de noviembre inicia la entrega de boletas de la SEP para estudiantes de primaria y secundaria, por lo que en N+ compartimos cómo checar las calificaciones con el CURP y cuál es el link para imprimir el comprobante de desempeño de los estudiantes. De acuerdo con el Calendario del ciclo escolar 2025-2026, del 24 al 27 de noviembre se realiza el registro y comunicación de los resultados de la evaluación del primer trimestre.

Hay que recordar que el pasado 14 de noviembre, los docentes tuvieron una jornada de registro de calificaciones, en preparación para la entrega de resultados que tendrá lugar esta semana en las escuelas primarias y secundarias incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Para que no te quedes sin consultar la evaluación de tus hijos, te explicamos cómo consultar la boleta cuando hay errores en el Control Escolar de la AEFCM, así como el paso a paso para hacer la consulta en línea.

Video: Castigos por Bajas Calificaciones Dañan Gravemente la Autoestima de Niños

¿Cómo consultar la boleta de calificaciones SEP en línea? Link

Para que los papás o tutores puedan hacer la consulta de la boleta con los resultados de la evaluación de los estudiantes, es necesario que tengan a la mano el CURP del estudiante.

Si bien se puede checar de forma presencial, también se puede contar con el testigo impreso, al hacer la consulta en línea. Para ello es necesario ingresar a la página web del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).

Los papás que opten por hacer la consulta en línea, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresa al sitio del SIGED Selecciona la opción "Alumnos" Escribe el CURP del alumno y presiona "Buscar" Selecciona la opción Ciclo 2025-2026 Descarga la Boleta e imprime el documento

Una vez que la boleta de calificaciones, correspondiente al primer trimestre sea descargada en tu computadora, podrás imprimir el documento las veces que sea necesario. Ya sea para testigo o para hacer alguna aclaración en la escuela del estudiante.

Video:

¿Tienes Hijos en Secundaria? Esto debes Saber Sobre la Tarjeta ‘Mi Beca para Empezar’

¿Cuándo será la próxima entrega de boletas del ciclo escolar 2025-2026?

De acuerdo con el calendario de 185 días de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026, el próximo periodo de entrega de calificaciones será hasta marzo. Entre el 23 y el 26 de dicho mes se llevará a cabo la jornada de registro y comunicación de los resultados de la evaluación de los estudiantes.

Dicha evaluación corresponderá al primer trimestre de 2026.

Historias Recomendadas