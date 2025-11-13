¿Qué Días Festivos Oficiales Quedan este 2025 y Cuáles Aplican Sólo para Estudiantes?

¿Necesitas un descanso? Con los últimos meses del año también llegan los últimos días festivos oficiales 2025, oportunidades para organizar escapadas de fin de semana con familia y en pareja. En N+ te decimos qué fechas aplican para trabajadores y cuáles sólo son para estudiantes.

Para saber por qué estudiantes y trabajadores no gozan de los mismos días de descanso al año, vale la pena entender que para los primeros, los asuetos están regulados por el Calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mientras que para el segundo sector de la población los regula la Ley Federal del Trabajo.

De acuerdo con el calendario de días de descanso obligatorio de la LFT, a partir de esta fecha sólo restan dos días de descanso obligatorio para trabajadores. Mientras que los estudiantes tendrán un par de días extra de asueto, así como vacaciones decembrinas antes de que concluya el 2025.

Para que organices con tiempo tus reuniones familiares y de amigos, te adelantamos cuántos sábados quedan para Navidad y cuántos días faltan para Año Nuevo.

Video: Calendario SEP: ¿Cómo Queda el Regreso a Clases para el Ciclo Escolar 2025-2026?

¿Qué días festivos oficiales quedan en 2025?

Una vez entendida la diferencia entre ambos sectores, vale la pena abordar los días de descanso obligatorio que contempla el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Uno de ellos coincide con el Buen Fin.

Se trata del tercer lunes de noviembre (17) que la Ley lo otorga a los trabajadores con motivo de la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana, el 20 de Noviembre.

Mientras que el segundo y último día festivo que resta en 2025 es el 25 de diciembre, día en que se celebra la Navidad.

¿Qué días feriados de 2025 aplican sólo para estudiantes?

En cambio, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que se rigen por el calendario de la SEP son los más beneficiados. Tan sólo en noviembre gozarán de un mega puente de cuatro días, que abarca del viernes 14 de noviembre al próximo lunes 17.

Aunque no es el único descanso que tendrán en noviembre. El viernes 28, los estudiantes gozarán de un día extra de descanso, toda vez que los docentes y directivos participarán en la Junta de Consejo Técnico Escolar.

Mientras que el siguiente mes gozarán de un periodo de vacaciones de diciembre que dará inicio el lunes 22 de diciembre, por lo que el viernes 19 será el último día que se presenten a clases los estudiantes.

Las vacaciones invernales se prolongarán hasta los primeros días de enero, específicamente hasta el día 9, por lo que disfrutarán de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes en familia.

Video: Puente en Educación Básica en Sonora; ¿Qué Días No Habrá Clases?

Historias Recomendadas