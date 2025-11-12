Sorteo Buen Fin 2025 del SAT ¿Cuándo Entregan Premios de Hasta 250,000 Pesos a Ganadores?

¿Tienes pensado adquirir alguna promoción o descuento? El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene planeado el Sorteo El Buen Fin 2025, que busca no sólo impulsar el mercado interno y formalización de la economía sino incentivar el uso de las tarjetas de crédito y débito. Y en N+ te decimos cuándo entregan los premios del Sorteo de hasta 250 mil pesos.

El Sorteo del Buen Fin se organiza desde 2013 y pueden participar tanto tarjetahabientes como establecimientos, por lo que si te interesa ser parte te decimos las fechas y requisitos que debes cumplir, además de detallar cómo participar por el premio.

Pese a que el Buen Fin 2025 se celebra entre el 13 y 17 de noviembre de 2025, el sorteo se llevará a cabo hasta el mes siguiente, específicamente el 5 de diciembre de 2025.

Video: Esto es lo que Necesitas Saber para Evitar Fraudes Durante las Compras del Buen Fin en Jalisco

¿Cuándo Entregan los Premios del Sorteo del Buen Fin 2025 del SAT?

De acuerdo con el sitio web del SAT, los resultados del Sorteo del SAT se darán a conocer del 8 de diciembre de 2025, a través de listados publicados en el minisitio electrónico del Sorteo del Buen Fin 2025 del Servicio de Administración Tributaria.

En tanto que el premio será depositado 20 días hábiles posteriores al sorteo, previa fecha acordada con el ganador a más tardar, los premios deben ser depositados el 6 de enero de 2025, de acuerdo con las bases del sorteo.

¿Dónde y cómo entregan los premios del Sorteo del Buen Fin del SAT?

De acuerdo con el portal del SAT, los tarjetahabientes ganadores recibirán el premio en su cuenta. Estos contemplan remuneraciones económicas que van de los 500 hasta 20 mil pesos y un premio mayor de 250 mil pesos. En total hay 321,261 premios.

Los tarjetahabientes recibirán el premio en la cuenta vinculada con la tarjeta de crédito o débito con la cual se efectuaron las compras.

Mientras que en el caso de los comercios ganadores, el depósito del premio se hace directamente en la cuenta de la terminal punto de venta (TPV).

¿Cuáles son los premios?

El Sorteo del Buen Fin 2025 del SAT contempla 321 mil 260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos, así como un premio mayor de 250 mil pesos.

1 Premios - 250 mil pesos

60 Premios - 20 mil pesos

200 Premios - 15 mil pesos

900 Premios - 10 mil pesos

3,000 Pesos - 7 mil pesos

6,000 premios - 5 mil pesos

60,000 premios - 2,500 pesos

100,000 premios - 1,000 pesos

150,000 premios - 500 pesos

Video: ¿Quiénes Hacen Más Compras Compulsivas en México? Consejos ante Buen Fin 2025

