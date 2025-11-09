Sorteo del SAT del Buen Fin 2025: Estos Son los Requisitos y Fechas Clave para Ganar 250,000

El Buen Fin 2025 está cada vez más cerca. El programa, que está a cargo de la Secretaría de Economía, desde 2011 incentiva la actividad del mercado interno de México. Y como parte de las promociones y ofertas está el esperado sorteo del SAT, con el que puedes ganar hasta 250 mil pesos, pero ¿cómo participar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las fechas de registro y publicación de resultados? En N+ te damos a conocer los detalles.

Pero antes, te recordamos que esta edición de la campaña de ofertas será más larga que otros años. En caso de que no conozcas cuándo empezara, en notas anteriores te hemos dado detalles de la fecha de inicio.

Video: PROFECO Realizará Operativos de Precios en Negocios Durante Buen Fin 2025

¿Cómo participar en el sorteo del SAT del Buen Fin 2025?

Junto a este esperado evento de ofertas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) organiza el Sorteo El Buen Fin, cuyo objetivo es incentivar el uso de pago con medios electrónicos, como tarjetas de crédito y débito.

Este año, el Sorteo El Buen Fin 2025 del SAT entrega un total de 326 mil 247 premios para tarjetahabientes y comercios. Para los consumidores, el sorteo incluye un premio mayor de $250,000 pesos.

Además, los tarjetahabientes reciben 321,260 premios adicionales. Estos premios varían en monto, desde 500 pesos hasta 20 mil pesos.

Respecto a los comercios, existe un premio mayor de $260,000 pesos. Los comercios tienen 4,987 premios de 20 mil pesos.

Video: El Buen Fin 2025 Superará los 200 Mil Millones de Pesos en Ventas, Estiman Autoridades

Noticia relacionada: ¿Cuándo Cae el Pago del Aguinaldo?

¿Cuáles son los requisitos en el Sorteo del SAT para el Buen Fin 2025?

El sorteo de El Buen Fin 2025 del Servicio de Administración Tributaria (SAT) permite la participación de tarjetahabientes y de comercios.

Participación para Comercios

El registro es necesario para los comercios. El registro es gratis en la página elbuenfin.org. La fecha límite para el registro es el 12 de noviembre. Los comercios deben cumplir varios requisitos:

La fecha límite para el registro es el 12 de noviembre. Los comercios deben cumplir varios requisitos: Estar al corriente en sus obligaciones fiscales.

Contar con Opinión del cumplimiento positiva.

Tener Buzón Tributario activo con medios de contacto.

Los ingresos en el ejercicio 2024 deben ser de hasta 5 millones de pesos.

Se necesita terminal punto de venta (TPV) activa.

Debe contar con al menos una venta desde 250 pesos con tarjetas participantes.

Participación para tarjetahabientes

No es necesario un registro para los tarjetahabientes. La participación opera de forma automática con las compras realizadas con tarjetas de crédito participantes, por lo que solo debes hacer esto para poder ser alguno de los ganadores:

Realizar compras del 13 al 17 de noviembre.

Las compras deben ser en comercios formales y registrados.

La compra mínima requerida es de 250 pesos.

El pago debe hacerse con tarjetas de crédito o débito participantes.

Noticia relacionada: Pensión IMSS Ley del 73: ¿Habrá Aumento a Pensionados en 2026? Te Decimos lo que se Sabe

¿Cuáles son las fechas clave para el Sorteo del SAT para el Buen Fin 2025?

El calendario del Sorteo del SAT para el Buen Fin 2025 incluye fechas de registro, celebración y pago, las cuales te mencionamos a continuación:

La fecha límite de registro para comercios es el 12 de noviembre. El periodo de compras que participa va del 13 al 17 de noviembre .

que participa va del . La consulta de las operaciones de compra y los comercios que participan inicia a partir del 28 de noviembre de 2025. Esta consulta se realiza en el minisitio electrónico del Sorteo El Buen Fin 2025.

La celebración del Sorteo del SAT para el Buen Fin ocurrirá el 5 de diciembre de 2025 a las 12:00 horas en las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria ubicadas en Ciudad de México.

ocurrirá el 5 de diciembre de 2025 a las 12:00 horas en las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria ubicadas en Ciudad de México. La publicación de resultados se realizará el 8 de diciembre de 2025. Los listados de ganadores se publican en el minisitio electrónico del sorteo.

El pago de los premios se realiza antes del 6 de enero de 2026.

¿Cuáles son los premios del Sorteo del SAT para el Buen Fin 2025?

El sorteo del SAT para el Buen Fin 2025 entregará 326,247 premios en total.

Un tarjetahabiente podrá ganar un premio mayor de $250,000 pesos. El sorteo, además, repartirá 321,260 premios adicionales para tarjetahabientes. Estos premios van desde 500 pesos hasta 20 mil pesos.

Un comercio podría ganar un premio mayor de $260,000 pesos. Además, pueden obtener otros 4,987 premios de 20 mil pesos.

Los premios se depositarán en el número de cuenta o tarjeta del ganador. La entrega se realizará 20 días hábiles posteriores al sorteo.

Consulta de Ganadores

Los tarjetahabientes podrán verificar su participación con el número de la tarjeta correspondiente. Los comercios podrán realizar la consulta con la clave del RFC. La publicación de los resultados será el 8 de diciembre de 2025 en los portales oficiales. Los portales oficiales son https://www.gob.mx/sorteoelbuenfin y https://www.sat.gob.mx.

Historias relacionadas:

CH