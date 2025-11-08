Últimas Semanas. ¿Cómo y Dónde Sacar Cita de Licencia Permanente CDMX Antes de la Fecha Límite?

Sacar una cita para la licencia permanente en CDMX se ha convertido en un reto de alta dificultad en días recientes. Conforme se acerca la fecha límite para obtener el documento que posibilita a las personas conducir legalmente, la búsqueda de un espacio para el trámite parece casi imposible. ¿Cómo sacar la cita? ¿Dónde agendarla? ¿Es mejor el macromódulo o los módulos pequeños? En N+ te explicamos lo que debes saber para que consigas la licencia y no falles en el intento.

Y es que, como debes saber, desde su llegada al poder, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que, por tiempo limitado, regresaría el trámite de la famosa licencia permanente que fue establecido por Andrés Manuel López Obrador durante su paso por la administración capitalina.

La ventaja más conocida de este documento es que no tiene vigencia. Es decir, no caduca luego de tres años, como sí pasa con la versión regular. Pero además, te permite verificarte como una persona apta para manejar un coche o moto, además de que permite a la autoridad conocer la diferencia entre prestadores de un servicio público de quienes conducen un auto particular.

Finalmente, esta credencial también permite identificar a las y los automovilistas en caso de verse involucrados en un incidente vial, así como asistirlos en caso de perdida de sangre (ya que incluye tu grupo sanguíneo) y tener a la mano un contacto de emergencia.

¿Cuándo es la fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX?

Desde que dio inicio el trámite de la licencia permanente en la Ciudad de México, en noviembre de 2024, el gobierno fue claro: será un trámite temporal; el caso de no aprovecharlo, podrás obtener la tarjeta con vigencia, la cual tiene un precio de $1,099 pesos en cada emisión.

Por ello, desde que se aperturaron los módulos y el macromódulo, hay una pregunta ¿cuándo es la fecha límite? Pues aquí te decimos que ésta es el 31 de diciembre 2025, día que debes marcar en tu agenda como el último para realizar el trámite.

No obstante, en estas últimas semanas (quedan ocho, contando a partir de hoy 8 de noviembre 2025), la demanda ha aumentado, por lo que es cada vez más difícil tener una cita, por lo que debes saber que no es necesaria, aunque

Por ello, lo primero que te enlistamos son los requisitos, con o sin cita:

1. Documentos de identificación oficial

Credencial para Votar - Original

Cédula Profesional - Original

Pasaporte - Original

Tarjeta de Residencia - Original

Cartilla de Servicio Militar - Original

2. Línea de captura pagada

3. Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o Estado de México

Boleta de impuesto Predial

Boleta del Servicio de Agua

Estado de cuenta bancario

Estado de cuenta de servicio telefónico o Recibo de Servicio de Luz

4. Contar con una licencia para conducir Tipo A expedida por la Semovi o presentar comprobante de examen de conocimientos

Si quieres asegurar tu cita en línea, deberás tener con una cuenta de Llave CDMX, desde la que podrás realizar tu pago en este enlace. Posteriormente, con esa línea de captura saldada, tendrás la posibilidad de agendar tu horario de trámite.

¿Cómo y dónde tramitar una cita para sacar la licencia permanente en CDMX?

La gran pregunta de cara a las últimas semanas de la expedición de las credenciales es ¿cómo tramitar una cita? Te contamos que hay dos opciones para obtener la licencia permanente: la primera es acudir a los Centros de Servicio de Tesorería (kioscos) que se encuentran centros comerciales o supermercados. En estos puedes pasar sin cita teniendo tu documentación completa, pero, por esta misma razón, se encuentran saturados.

La segunda opción es agendar una cita en línea, a través de este enlace. Solo debes ingresar tu CURP y la línea de captura ya pagada. Sin embargo, éstas también se encuentran agotadas.

Nuestras recomendaciones para tener tu licencia permanente antes de la fecha límite son:

Si vas a acudir a los kioscos sin cita , toma tus previsiones: llega desde muy temprano, ten todos tus documentos en orden, realiza tu propio trámite (es personal), lleva tiempo porque puede ser tardado.

, toma tus previsiones: llega desde muy temprano, ten todos tus documentos en orden, realiza tu propio trámite (es personal), lleva tiempo porque puede ser tardado. Si vas a acudir al macromódulo , alcaldía o módulo móvil, debes de llegar con cita, pues de otra forma no te atenderán.

, alcaldía o módulo móvil, debes de llegar con cita, pues de otra forma no te atenderán. Es recomendable buscar citas en la madrugada, pues llegan a liberarse espacios . En caso de que encuentres uno, resérvalo lo más pronto, porque vuelan.

. En caso de que encuentres uno, resérvalo lo más pronto, porque vuelan. No confundas la cita para renovación de licencia permanente con la expedición de una nueva, porque lo más seguro es que te la rechacen y pierdas tu tiempo.

En caso de que consigas cita, ¡No faltes! Pues podrán c ongelarte la posibilidad de hacer una cita durante 20 días .

. Si quieres acudir al macromódulo, te recomendamos buscar cita en la madrugada del sábado y domingo.

Te recordamos que el macrómodulo de expedición de licencias se ubica en Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca: Viad. Río de la Piedad, C. Economía, 43 y 45 esq. con C. 41 y 47; Col. Ignacio Zaragoza y Granjas México. Sólo hay atención sábado y domingo, en un horario de 9:00 a 21:00 horas.

En este link puedes checar ubicaciones y horarios de módulos en alcaldía.

