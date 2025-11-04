Licencia Permanente CDMX: ¿Qué Día es la Fecha Límite para Obtenerla en Línea y Precio 2025?

Luego de haberse anunciado hace un año, cada vez se acerca más el cierre del trámite de la licencia permanente en Ciudad de México (CDMX), por ello hay dudas sobre qué día es la fecha límite para tramitarla. Las opciones son en línea y presencial, pero ¿quiénes aplican para una y otra? ¿Cuál es su precio en 2025? En N+ te damos a conocer toda la información.

Al ser un documento obligatorio y de los más solicitados a la administración capitalina, en notas previas te hemos explicado que hay algunas personas a las que pueden rechazarles la solicitud y cuáles son los temas que preguntan en el examen.

Te recordamos que la licencia es requerida para manejar cualquier tipo de vehículo para uso personal, incluyendo las motocicletas. En la Ciudad de México existen tres tipos, de acuerdo con el vehículo que manejes:

Licencia A para autos particulares

Licencia A1 para conducir motocicleta

Licencia A2 para conducir automóvil y motocicleta

Video: Licencia Permanente en CDMX: ¿Por Qué No Aplica para Motos?

¿Qué día es la fecha límite para obtener la licencia permanente en línea?

El periodo para tramitar la licencia permanente en CDMX comenzó en noviembre de 2024 y estará vigente hasta el miércoles 31 de diciembre de 2025. Después de este lapso ya no será posible tramitarla.

Los requisitos para el trámite de la licencia de conducir son:

Identificación Oficial (INE, Cédula Profesional, Pasaporte, Tarjeta de Residencia o Cartilla del Servicio Militar)

Línea de Captura Pagada

Comprobante de domicilio en CDMX o el Estado de México

Licencia de Conducir Tipo A (Únicamente expedida por la Semovi CDMX)

El trámite se puede hacer en línea, siempre que el solicitante tenga una cuenta Llave CDMX.

¿Cómo tramitar la licencia permanente CDMX en línea?

En el sitio web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México o el de la licencia permanente, las personas deberán iniciar sesión con la cuenta llave y, en caso de no contar con ésta, tendrán que crearla en el mismo portal del gobierno capitalino, aquí les decimos cómo hacerla. Una vez que la tengan deberán seguir estos pasos para hacer el examen en línea:

Ingresa al sitio: licenciapermanente.cdmx.gob.mx/

Iniciar sesión con la cuenta Llave CDMX

Elegir la opción “Nuevo Trámite”

Seleccionar el botón “Nunca he tramitado una Licencia Tipo A”, con lo que se abrirá otra ventana

Escoger la opción “Realiza tu evaluación en línea”

Dar clic en “Iniciar” para comenzar el examen en línea

Una vez que hayan realizado estos pasos, comenzará el tiempo de 25 minutos para que las personas hagan su examen en línea para la licencia permanente. El "Curso teórico de conducción" consta de 20 preguntas aleatorias de una reserva de más de 200 reactivos.

Video: Se Agota el Tiempo para Licencia Permanente: Esta es la Fecha Límite para Tramitarla en CDMX

¿Cuál es el costo de la licencia de conducir permanente en 2025?

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que el costo de la licencia de conducir permanente es de mil 500 pesos, tanto para personas con antecedentes de trámite, como para quien solicita este documento por primera vez.

El trámite lo pueden realizar habitantes que no tengan sanciones por conducir vehículos motorizados bajo efectos del alcohol o narcóticos.

Los solicitantes tampoco tienen que tener antecedentes en hechos de tránsito causados por negligencia, impericia, falta de cuidado o irresponsabilidad, que hayan tenido como consecuencia la pérdida de vidas humanas o lesiones a terceros.

En caso de que las personas no aprovechen este precio, el costo de la licencia Tipo A recurrente, que se debe actualizar cada 3 años, es de mil 99 pesos.

