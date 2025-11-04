¿Qué Pasa con la Melatonina y la Insuficiencia Cardiaca? Lista de Efectos Adversos según Estudio

¿Consumes regularmente melatonina para combatir el insomnio? Esto te Interesa. La Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) realizó un estudio que relaciona el uso prolongado de melatonina con mayor riesgo de diagnóstico de insuficiencia cardiaca, hospitalizaciones, e incluso la muerte.

Este estudio se presentará en las Sesiones Científicas del 2025 de la AHA en los próximos días. La premisa de que la melatonina podría no ser inofensiva es preliminar, hasta que se publiquen artículos completos revisados por expertos, con la conclusión final, advierte la AHA.

Sin embargo, "si se confirma nuestro estudio, esto podría afectar la manera en que los médicos aconsejan a los pacientes con respecto a los productos para favorecer el sueño”, afirmó Ekenedilichukwu Nnadi, M.D., autor principal del estudio y jefe residente de medicina interna en SUNY Downstate/Kings County Primary Care ubicado en Brooklyn, Nueva York.

Video: ¿Cómo Aumentar la Melatonina?

¿Por qué los suplementos para el insomnio con melatonina serían un peligro?

El estudio señala que los suplementos de melatonina (hormona que se produce de forma natural en el cuerpo mediante la glándula pineal, y ayuda a regular el ciclo del sueño) se promocionan y comercializan como una forma de asistencia segura para el sueño.

Estos cuentan con amplia disponibilidad en el mercado de venta libre en muchos países, incluido Estados Unidos (entidad donde se realiza el estudio), sin embargo no están regulados, por lo que cada marca puede variar los niveles de concentración, pureza, etc.

Aunque los adultos no son los únicos que consumen melatonina para dormir. De acuerdo con la Academia Americana de Medicina del Sueño, por lo menos uno de cada cuatro padres de familia la suministran a sus niños para ayudarles a dormir.

¿Cuáles son los efectos adversos del uso prolongado de melatonina?

El sitio especializado Mayo Clinic advierte que durante la noche los niveles naturales de melatonina en la sangre son más elevados. Por lo que se pelean suplementos para ayudar a tratar trastornos de suelo, como la fase de sueño retrasada. Además de que algunos estudios sugieren que podrían aliviar el insomnio y el jetlag.

La doctora y periodista Diane Pérez había compartido durante una entrevista con N+ Foro en 2022 que la dosis tope debe ser de 5 miligramos y no por tiempos prolongados. En caso de que la dosis sea mayor, es necesaria la supervisión médica.

Efectos secundarios comunes de la melatonina:

Dolor de cabeza

Mareos

Náuseas

Somnolencia Diurna

Efectos adversos poco comunes de la melatonina

Sueños vívidos o pesadillas

Depresión a corto plazo

Irritabilidad

Calambres estomacales

Diarrea

Disminución del apetito

Incontinencia urinaria nocturna

Mayor riesgo de caídas

Mayor riesgo de convulsiones

Confusión o desorientación

Cambios de humor

Disminución de la lucidez

Si consumes estos medicamentos, debes consultar el consumo de melatonina

Anticoagulantes

Medicamentos para prevenir convulsiones

Anticonceptivos

Medicamentos para la hipertensión arterial

Medicamentos para la diabetes

Inmunosupresores

Medicamentos que se desintegran en el hígado

Video: ¿Cuáles son los efectos secundarios por el abuso de melatonina?

¿Por qué llamó la atención el vínculo entre melatonina y las enfermedades cardiacas?

De acuerdo con estadísticas sobre enfermedades cardíacas y derrames cerebrales (ataques cerebrales) de la AHA, los casos de insuficiencia cardíaca ocurren cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre rica en oxígeno a los órganos del cuerpo para que funcionen correctamente. Afección que padecen 6.7 millones de adultos en Estados Unidos.

También se establece que entre los adultos con insomnio, aquellos cuyos expedientes médicos electrónicos registraron el uso prolongado de la melatonina, por 12 meses o más, tuvieron cerca de 90 por ciento más de probabilidad de sufrir insuficiencia cardiaca incidental durante 5 años.

Advirtiendo que los participantes que tomaban melatonina tenían aproximadamente 3,5 veces más probabilidades de ser hospitalizados por insuficiencia cardíaca en comparación con quienes no consumían melatonina.



Historias recomendadas