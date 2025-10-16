Cómo Dormir Mal te Hace Más Violento: Así Impacta en tu Conducta un Sueño de Mala Calidad

De acuerdo con expertos en Medicina del Sueño, dormir menos del tiempo necesario y tener un sueño de mala calidad son factores que incrementan el riesgo de tener comportamientos impulsivos y violentos sin evaluar sus consecuencias.

¿Por qué pasa eso? Aquí en N+ te informamos qué dicen los especialistas sobre el impacto que tiene en el cerebro el dormir mal.

Afectaciones por privación del sueño

Yoaly Arana Lechuga, experta en Medicina del Sueño, precisó que dormir poco incluso puede desencadenar y aumentar la severidad de trastornos mentales en personas vulnerables.

Estas son algunas de las consecuencias de la privación del sueño que enlistó la especialista del Centro de Sueño y Neurociencias (CSN):

Reduce la capacidad de empatía.

Aumenta ideas racistas y prejuicios.

Altera el estado de ánimo.

Se ha vinculado a mayor consumo de sustancias adictivas y conductas de riesgo, como manejar bajo los efectos del alcohol, peleas o prácticas sexuales inseguras.

Noticia relacionada: ¿Tienes Problemas para Dormir? Sigue Estos Consejos de un Especialista para un Sueño Reparador.

¿Qué pasa en el cerebro por la falta de sueño?

En un comunicado, Arana explicó que no dormir incrementa significativamente la actividad de la amígdala y disminuye la de la corteza prefrontal del cerebro, por ejemplo.

Está comprobado que la privación de sueño incrementa significativamente la actividad de la amígdala, región cerebral que se activa ante amenazas, enojo e ira; al mismo tiempo, disminuye la actividad de la corteza prefrontal, encargada de la toma de decisiones racionales, el autocontrol y la regulación emocional.

“En condiciones de sueño insuficiente, la comunicación entre ambas estructuras se vuelve ineficiente ¿El resultado? Una amígdala hiperreactiva, una corteza prefrontal inhibida y una pobre comunicación entre ambas, combinación que favorece respuestas impulsivas y violentas sin evaluar las consecuencias", explicó.

Noticia relacionada: ¿Pesadillas Podrían ser Aviso de Enfermedad? Especialista Explica Relación del Sueño y la Salud.

Importancia de la salud mental

Ante este panorama, la experta instó a dar la debida importancia a la salud mental y al sueño en los adolescentes jóvenes.

"¿Queremos jóvenes que tomen mejores decisiones, consuman menos sustancias nocivas, se expongan menos a riesgos y desarrollen mayor empatía? Podemos empezar asegurándoles un sueño reparador", dijo.

Para la especialista, aunque el problema de la violencia es el resultado de circunstancias multifactoriales, es claro que la juventud está presentando problemas de salud mental.

Comentó que muchas veces en consulta se atiende a jóvenes “con problemas de conducta que mejoran considerablemente con terapia psicológica y con una buena higiene de sueño".

De igual manera, presentó cifras que revelan la gravedad del tema:

En México, solo el 15% de los adolescentes duerme lo suficiente.

duerme lo suficiente. La restricción crónica de sueño se suma a otros problemas que impactan la salud mental, como la exposición exacerbada a redes sociales, los factores familiares o algunas otras enfermedades.

se suma a otros problemas que impactan la salud mental, como la exposición exacerbada a redes sociales, los factores familiares o algunas otras enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud , aproximadamente uno de cada 7 adolescentes (10 a 19 años) presenta algún problema de salud mental, principalmente ansiedad y depresión.

, aproximadamente uno de cada 7 adolescentes (10 a 19 años) presenta algún problema de salud mental, principalmente ansiedad y depresión. La prevalencia de esos dos trastornos casi se duplicó durante la pandemia por Covid-19.

En 2023 en México, según el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, 17 mil mujeres jóvenes y 5 mil hombres solicitaron atención médica por ansiedad, mientras que 10 mil mujeres y 2 mil por depresión.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb