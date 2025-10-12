Héroes sin Capa. Así fue Rescate de Animalitos en Emergencia por Inundaciones en México: Fotos

Luego de las fuertes lluvias que azotaron México los últimos días, causando inundaciones y destrozos en al menos 139 municipios y cuatro estados. En medio de la emergencia, los animalitos también estuvieron en riesgo. En fotos y videos fueron captados los momentos de los rescates.

La Secretaría de la Defensa ha activado el Plan D-N-III y ha desplegado más de cinco mil elementos. También la Marina activó la Fase de Auxilio, brindando auxilio a miles de personas.

Tan solo en Huauchinango, Puebla, la Semar informó el rescate de un total de 535 personas; no obstante, los elementos de emergencia también han brindado rescate a los 'peluditos'.

Elementos de la Marina rescatan a perro de inundación. Foto: X

En diversas imágenes se ha difundido la colaboración del personal para auxiliar a perros y gatos. Ya sea cargándolos y pasándolos de mano en mano, o a bordo de una lancha de emergencias, tras el desbordamiento del río Cazones, en Veracruz.

Transportan a perrito en inflables. Foto: X

Personal y helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional se mantienen realizando actividades de apoyo humanitario en las zonas afectadas por las intensas lluvias, con prioridad en los lugares donde se vieron interrumpidos temporalmente los accesos por tierra.

Elementos de Fuerzas Armadas auxilian a personas atrapadas con sus mascotas en su casa por inundación. Foto: X

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este domingo, a través de un mensaje en video difundido en sus redes sociales, sobre las acciones del Gobierno federal ante la emergencia provocada por las lluvias torrenciales registradas el pasado jueves por la tarde en cinco estados del país: San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y Puebla, particularmente en la región de la Huasteca y municipios colindantes.

Explicó que desde el jueves se activaron los planes DN-III-E y Marina, y que desde el viernes muy temprano se instaló el Comité de Emergencias. Indicó que ya se encuentran en las zonas afectadas los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina, así como autoridades estatales, trabajando en coordinación para atender la situación.

Perrito en zona de riesgo. Foto: Cuartoscuro

Hasta el perro 🐶 ayuda en Poza Rica pic.twitter.com/9y4a2XwdHf — Fermín Cuchillo (@fermincuchillo) October 12, 2025

