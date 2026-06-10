Temblor en México Hoy 10 de Junio 2026: Magnitud y Epicentro de Sismos Este Miércoles

Te decimos la magnitud y epicentro de los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 10 de junio de 2026

Desalojo por sismo en CDMXDesalojo por sismo en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Sismos en México: Esta madrugada se registraron movimientos telúricos de magnitud 4.0 y 4.5 en Chiapas y Baja California Sur. Conoce más detalles con N+.

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