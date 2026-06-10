Temblor en México Hoy 10 de Junio 2026: Magnitud y Epicentro de Sismos Este Miércoles

Este miércoles, 10 de junio de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Sismos hoy en México

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 registrados en las últimas horas son:

A las 01:23 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 176 km al suroeste de Tonalá, Chiapas, a 10 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 176 km al SUROESTE de TONALA, CHIS 10/06/26 01:23:12 Lat 14.67 Lon -94.51 Pf 10 km pic.twitter.com/spyDzoFE6X — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 10, 2026

A las 00:46 horas, se registró un sismo de magnitud 4.5 a 72 km al noreste de Santa Rosalia, Baja California Sur, a 5 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.5 Loc 72 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS 10/06/26 00:46:34 Lat 27.60 Lon -111.59 Pf 5 km pic.twitter.com/ewO6jUvc9y — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 10, 2026

A las 00:17 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 58 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas, a 138 km de profundidad.

Con información de N+

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