Cómo Ubicar Bancos del Bienestar Cerca de Mí por Pago de Pensión Noviembre 2025: Mapa

Este lunes iniciaron los pagos de la pensión, por lo que los beneficiarios buscan las direcciones y horarios de las sucursales de Bancos del Bienestar cercanas a ellos para poder hacer sus retiros y operaciones.

La Secretaría del Bienestar anunció cómo queda el calendario de pagos de la Pensión Bienestar en Noviembre 2025, y detalló que entre el 2 y 27 de noviembre se hará la dispersión de recursos a las personas registradas en la Pensión Mujeres Bienestar, Pensión del Bienestar de Adultos Mayores, Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Los pagos se realizan de manera escalonada, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de la persona derechohabiente. El monto del depósito por el bimestre noviembre-diciembre dependerá del programa al que los beneficiarios pertenezcan. El dinero podrá retirarse no sólo en el Banco del Bienestar, en estas sucursales también se pueden hacer operaciones.

¿Cómo ubicar Bancos del Bienestar cerca de mí?

Aquellas personas que hayan optado por acudir al Banco del Bienestar, pueden consultar cuál es la sucursal que les queda más cercana. Hay tres opciones distintas para hacer la consulta.

La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México ha dispuesto un mapa en línea donde se pueden ubicar los Bancos del Bienestar por estado. Este recurso interactivo arroja información sobre el nombre de la sucursal y la dirección donde se encuentra.

Los horarios de las sucursales se pueden buscar directamente en la página oficial del Banco del Bienestar. Allí hay un catálogo de sucursales publicado que se actualiza constantemente.

Cabe recordar que hay 3 mil 49 sucursales del Banco Bienestar en las 32 entidades del país.

5 estados con mayor número de sucursales Banco Bienestar

Veracruz - 292 Oaxaca - 287 México - 279 Puebla - 261 Chiapas - 233

La tercera y última forma de hacer la consulta consiste en ingresar al portal web del Banco del Bienestar, y dar clic en la opción "Ubica tu Sucursal más Cercana".

¿Qué otros pagos de la Pensión del Bienestar habrá en 2025?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, el depósito que se hará durante este mes corresponde al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

Se trata del sexto y último depósito que se hace a los beneficiarios de la Pensión del Bienestar.

Y no es necesario recuperar el dinero el mismo día del depósito, dado que el dinero permanece seguro en la cuenta del beneficiario hasta que éste dispone de sus recursos.

