Calendario de Pagos Pensión Bienestar Noviembre 2025: Fechas y Lista Completa de Letras por Día

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores de noviembre 2025 por letra y para que nadie se quede sin cobrar, acá te mostramos todas las fechas en que habrá pago y los beneficiarios que van a recibir su apoyo económico de 65 y más y de Madres Solteras Trabajadoras durante este mes.

Debido a que se trata del último pago del año, en una nota ya te dijimos en qué bancos puedes retirar tu dinero de la Tarjeta Bienestar y qué beneficiarios van a ser dados de baja una vez que culmine la dispersión de noviembre-diciembre 2025.

¿Cuándo depositan la Pensión del Bienestar adultos mayores noviembre 2025?

De acuerdo con el calendario de la Pensión Bienestar de noviembre 2025 que dio a conocer Ariadna Montiel Reyes, el pago para adultos mayores y madres trabajadoras inicia este lunes 3 de noviembre 2025 y va a terminar hasta el próximo día 27 del mismo mes.

Como ya es costumbre en el calendario de pagos Bienestar, durante todo este mes la dispersión del apoyo será por orden alfabético, esto de acuerdo con la letra inicial del primero apellido de todos los beneficiarios.

Calendario de pagos Pensión Bienestar noviembre 2025: Fechas de depósito por letra

De acuerdo con las fechas de pago de la Pensión Bienestar, durante casi todo el mes se va a realizar la dispersión de apoyo económico para adultos mayores y madres solteras. Y para que no busques cuándo te toca cobrar, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día:

Letra A : Lunes 3 de noviembre 2025.

: Lunes 3 de noviembre 2025. Letra B : Martes 4 de noviembre 2025.

: Martes 4 de noviembre 2025. Letra C : Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre 2025.

: Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre 2025. Letras D, E, F : Viernes 7 de noviembre 2025.

: Viernes 7 de noviembre 2025. Letra G : Lunes 10 y martes 11 de noviembre 2025.

: Lunes 10 y martes 11 de noviembre 2025. Letras H, I, J, K : Miércoles 12 de noviembre 2025.

: Miércoles 12 de noviembre 2025. Letra L : Jueves 13 de noviembre 2025.

: Jueves 13 de noviembre 2025. Letra M : Viernes 14 y martes 18 de noviembre 2025.

: Viernes 14 y martes 18 de noviembre 2025. Letras N, Ñ, O : Miércoles 19 de noviembre 2025.

: Miércoles 19 de noviembre 2025. Letras P, Q : Jueves 20 de noviembre 2025.

: Jueves 20 de noviembre 2025. Letra R : Viernes 21 y Lunes 24 de noviembre 2025.

: Viernes 21 y Lunes 24 de noviembre 2025. Letra S : Martes 25 de noviembre 2025.

: Martes 25 de noviembre 2025. Letras T, U, V : Miércoles 26 de noviembre 2025.

: Miércoles 26 de noviembre 2025. Letras W, X, Y, Z: Jueves 27 de noviembre 2025.

El Calendario Bienestar de Noviembre 2025. Foto: Ariadna Montiel Reyes

¿Cuánto les dan a los adultos mayores y Madres Solteras Trabajadoras?

Para el mes de noviembre y en cada dispersión que hubo de la Pensión de Bienestar 2025, los adultos mayores cobran 6,200 pesos por beneficiario. Mientras que a las beneficiarias del apoyo a Madres Solteras y Trabajadoras les depositan la cantidad de 1,650 pesos o 3,720 pesos, según sea el caso.

